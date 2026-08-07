/जोधपुर में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंका, निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयारियां तेज

Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान में निकाय और पंचायतीराज चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. जोधपुर में कांग्रेस संगठन चुनावी मोड में नजर आ रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद शहर और देहात कांग्रेस लगातार बैठकों का आयोजन कर रही है. पार्टी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर है. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी कुंजी है.



अशोक गहलोत के निर्देश के बाद तेज हुई चुनावी तैयारियां

हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी निकाय और पंचायतीराज चुनावों को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की. बैठक में संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रिय करने के निर्देश दिए गए. इसके बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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हर वार्ड में सक्रिय होंगे कार्यकर्ता, जनता से बढ़ेगा संपर्क

जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा के अनुसार पार्टी ने नगर निगम चुनाव को लेकर हर वार्ड में सक्रियता बढ़ा दी है. वरिष्ठ नेता, पूर्व पार्षद, संभावित प्रत्याशी, विधायक, पूर्व विधायक और संगठन के पदाधिकारी लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं. घर-घर संपर्क अभियान, स्थानीय समस्याओं की जानकारी और मतदाताओं से सीधा संवाद पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा होगा. कांग्रेस का प्रयास है कि चुनाव से पहले प्रत्येक बूथ पर मजबूत टीम तैयार हो, जिससे मतदान के दिन संगठन पूरी मजबूती के साथ काम कर सके.

50 फीसदी युवाओं और 50 फीसदी अनुभवी नेताओं पर रहेगा भरोसा

इस बार कांग्रेस टिकट वितरण में नया संतुलन बनाने की तैयारी कर रही है. पार्टी की रणनीति है कि करीब 50 प्रतिशत टिकट युवाओं को दिए जाएं, जबकि बाकी 50 प्रतिशत टिकट अनुभवी और संगठन के पुराने नेताओं को मिलें. कांग्रेस का मानना है कि युवा ऊर्जा और वरिष्ठ नेताओं का अनुभव मिलकर चुनाव में बेहतर परिणाम दे सकता है. इससे संगठन में नई पीढ़ी को अवसर मिलने के साथ अनुभवी नेतृत्व का मार्गदर्शन भी बना रहेगा.



विशेष समिति करेगी उम्मीदवारों का चयन

कांग्रेस टिकट वितरण को लेकर भी नई व्यवस्था अपनाने की तैयारी में है. इसके लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जो संभावित उम्मीदवारों की जमीनी सक्रियता, जनाधार, संगठन में योगदान और चुनाव जीतने की क्षमता का आकलन करेगी. पार्टी का कहना है कि केवल सिफारिश के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इससे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ेगी.



पंचायत और जिला परिषद चुनाव पर भी पूरा फोकस

जोधपुर देहात कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गीता बरवड़ ने बताया कि पंचायतीराज चुनावों के लिए भी संगठन पूरी तरह सक्रिय है. पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों की नगरपालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए मंडल, बूथ और वार्ड स्तर पर लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं. पार्टी चाहती है कि जिला प्रमुख सहित प्रमुख पदों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत हासिल करें.



बूथ मैनेजमेंट और मतदाता संपर्क पर रहेगा विशेष जोर

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक आने वाले दिनों में बूथ मैनेजमेंट, मतदाता संपर्क अभियान और अग्रिम संगठनों के साथ समन्वय को और मजबूत किया जाएगा. स्थानीय मुद्दों, जनहित के विषयों और सरकार से जुड़े सवालों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी. कांग्रेस का उद्देश्य हर वर्ग के मतदाता तक पहुंच बनाकर संगठन को चुनावी रूप से मजबूत करना और निकाय तथा पंचायतीराज चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है. पार्टी का दावा है कि मजबूत संगठन, सक्रिय कार्यकर्ता और सुनियोजित रणनीति के दम पर इस बार जोधपुर में कांग्रेस पहले से अधिक प्रभावी प्रदर्शन करेगी.

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