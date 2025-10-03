त्योहार से पहले जोधपुर की नई सड़क 'अतिक्रमण मुक्त', घंटाघर तक चला बुलडोजर

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में नई सड़क इलाके को आज अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू हुई. यह कार्रवाई नई सड़क से घंटाघर तक चली.
Jodhpur News: त्योहारी सीजन के चलते जोधपुर के नई सड़क इलाके को आज अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू हुई, यह कार्रवाई नई सड़क से घंटाघर तक चली. इस दौरान पुलिस का बड़ा जाप्ता भी निगम कर्मियों के साथ मौजूद रहा.
आम दिनों में ट्रैफिक जाम और भारी यातायात का दबाव रहता है. वहीं नई सड़क त्योहारों के चलते परेशानी का सबक बन जाती है. त्योहारी सीजन के चलते बड़ी संख्या में लोग यहां खरीदारी के लिए आते हैं. इसी के चलते नगर निगम ने आज नई सड़क से घंटाघर तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की.
निगम की टीमों के साथ पुलिस का जाप्ता भी मौजूद रहा. दुकानों के बाहर खड़े ठेलों और बरामदों से अतिक्रमण को हटाया गया. साथ ही जिन ठेलाधरकों के पास अनुमति थी. उन्हें भी चेक किया गया. कुछ एक जगह पर व्यापारियों ने विरोध भी किया. व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
साथ ही कहा कि कार्रवाई इतने लंबे समय बाद हो रही है वह तो स्वागत योग्य है, लेकिन कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अब लगातार होती रहेगी, ताकि इस इलाके को अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके और सुचारू यातायात बहाल किया जा सके.
निगम की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की काली का टीम ट्रैफिक पुलिस अभी मौजूद रही कार्रवाई के दौरान एडीसीपी सुनील के पवार एडीसीपी दुर्गाराम एसीपी मंगलेश चुंडावत एसीपी प्रवीण सिंह उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोजा सदर कोतवाली थाना अधिकारी अनिल यादव सदर बाजार थाना अधिकारी मानक राम भी मौजूद रहे.
