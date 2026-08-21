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जोधपुर में शादी करने निकले प्रेमी जोड़े का ट्रेन में छूटा लाखों का बैग, RPF ने नागौर में किया बरामद

Jodhpur News: जोधपुर में घरवालों को बिना बताए शादी करने निकले 19 वर्षीय युवक और 17 साल 8 माह की किशोरी का बैग मेड़ता रोड स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय छूट गया. बैग में 10 लाख 76 हजार 30 रुपए नकद, जेवर, iPhone 15 Pro, स्मार्टवॉच और अन्य कीमती सामान था.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 21, 2026, 04:23 PM IST | Updated:Aug 21, 2026, 04:23 PM IST
जोधपुर में शादी करने निकले प्रेमी जोड़े का ट्रेन में छूटा लाखों का बैग, RPF ने नागौर में किया बरामद
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में शादी के सपने लेकर घर से निकले प्रेमी जोड़े को मेड़ता रोड स्टेशन पर ट्रेन से उतरना भारी पड़ गया. दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरकर बातचीत में मशगूल हुए और देखते ही देखते ट्रेन चल पड़ी. कुछ पल बाद जब बैग याद आया, तो ट्रेन आंखों से ओझल हो चुकी थी. बैग में 10 लाख 76 हजार 30 रुपए नकद, जेवर और लाखों रुपए का कीमती सामान था. सूचना मिलते ही आरपीएफ सक्रिय हुई और नागौर पहुंचते ही उसी ट्रेन में बैग की तलाश शुरू कर दी.

घर से बिना बताए शादी करने निकले युवक-किशोरी

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घटना के अनुसार, 19 वर्षीय युवक और 17 साल 8 माह की किशोरी जोधपुर से ट्रेन संख्या 19407 साबरमती-लालगढ़ एक्सप्रेस में सवार हुए थे. दोनों घर से बिना बताए शादी करने निकले थे. मेड़ता रोड पर उतरते समय उनका काला बैग सीट पर ही छूट गया. RPF मेड़ता रोड पोस्ट को इसकी सूचना मिली, तो तत्काल नागौर आरपीएफ को अलर्ट किया गया. ट्रेन के नागौर पहुंचते ही हेड कांस्टेबल भूरामल मय स्टाफ सामान्य कोच में पहुंचे. यात्रियों से पूछताछ करते हुए सीटों के आसपास तलाशी शुरू की गई. आखिरकार वही काला बैग मिल गया.

बैग खुला तो निकली लाखों की नकदी और जेवर

नागौर स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में आरपीएफ एसआई रमेश कुमार,आरपीएफ स्टाफ तथा जीआरपी हेड कांस्टेबल नाथूलाल मय स्टाफ की मौजूदगी में बैग खोला गया. इसमें 10 लाख 76 हजार 30 रुपए नकद, चांदी जैसी धातु के चार सिक्के, दो बिछिया, एक घुघरी और सोने जैसी धातु की चार लांग मिली. बैग में आईफोन-15 प्रो, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक और चार्जर भी थे. इसके अलावा दो रेल टिकट, युवक के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड और आईफोन का 67 हजार 150 रुपए का बिल भी मिला.

शादी करने निकले थे, दोनों की गुमशुदगी दर्ज थी

पूछताछ में युवक ने अपना नाम शिवा (19) निवासी बासनी निकुबा जोधपुर बताया, जबकि किशोरी की उम्र 17 साल 8 माह थी. दोनों नांदड़ा कलां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और आपसी प्रेम के चलते शादी करने के लिए घर से निकले थे. समूची कार्रवाई प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (RPF) ज्योति कुमार सतीजा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (RPF) नीतीश शर्मा और सहायक सुरक्षा आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देशन तथा मेड़ता रोड RPF निरीक्षक किशन सिंह की निगरानी में हुई. जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने आरपीएफ की सजगता और तत्परता की सराहना की.

दोनों के परिजनों ने दर्ज की थी थानों में गुमशुदगी

आरपीएफ ने परिजनों से संपर्क किया, तो युवक की गुमशुदगी डांगियावास थाने में दर्ज मिली, जबकि किशोरी के पिता की शिकायत पर बनाड़ थाने में गुमशुदगी दर्ज थी. इसके बाद बनाड़ थाना पुलिस के उप निरीक्षक पुखराज मय स्टाफ मेड़ता रोड RPF पोस्ट पहुंचे. आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को बरामद बैग और सामान सहित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. ट्रेन अपनी रफ्तार से निकल गई, लेकिन RPF की तत्परता ने प्रेमी जोड़े की 10.76 लाख रुपए की जमा-पूंजी और कीमती सामान को वापस उनके हाथों तक पहुंचा दिया.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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