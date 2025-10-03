जोधपुर में कोर्ट के फैसला सुनाते ही भाग गए 16 दोषी, 7 दिन बाद खुला राज़

Jodhpur News : जोधपुर में 7 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम को लेकर सब हैरान है. पहले बात को तबाने की कोशिश हुई लेकिन आखिरकार एक हफ्ते बाद भी पुलिस इन 16 दोषियों को पकड़ नहीं पायी है. एससी एसटी कोर्ट ने करीब 13 साल मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

इधर सजा का एलान उधर भागे दोषी

इधर जैसे ही कोर्ट ने दोषियों की सजा का एलान किया एक एक कर सभी फरार हो गेय. करीब हफ्ते भर पुलिस इन्हे तलाशती रही लेकिन हाथ कुछ नहीं आया और फिर इतनी बड़ी चूक कैसे छिप सकती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कोर्ट ने जिन दोषियों को सजा सुनाई और जो भाग गये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं

ओसिया तहसील के पड़ासला गांव निवासी आरोपी जगदीशराम, हनुमानराम, चेनाराम, जगदीश, ओमाराम, दीपाराम, इमरताराम, अचलाराम , लालाराम, भीखाराम, जसराम, कुंभाराम, अशोक, पुनाराम जाट और चाडी निवासी मांगीलाल बिश्नोई और करण सिंह शामिल है.

पुलिस ने छुपाई बात

जानकारी के मुताबिक सजा सुनाते वक्त सभी दोषी वहीं मौजूद थे लेकिन सजा का ऐलान होते ही एक एक कर गायब हो गये. जब चालानी गार्ड दोषियों को गिरफ्तार करने पहुंचे तो दोषी नहीं मिले. जिसके बाद वकील ने दोषियों से संपर्क भी किया लेकिन वो नहीं लौटे. पुलिस ने मामले की गंभीरत को भांपा और इस खबर को लीक नहीं होने दिया लेकिन आखिर कर एक हफ्ते बाद भी जब दोषी नहीं मिले और खबर सबके सामने आ चुके हैं. क्या राजस्थान पुलिस के पास कोई जवाब होगा ?

ये था पूरा मामला

दरअसल 26 सितम्बर का है जब कोर्ट ने ओसिया के पडासला में बस्ती पर हमला और आगजनी के मामले में 16 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई. विशिष्ठ न्यायाधीश ने चालानी गार्ड को सभी आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया. लेकिन जब तक चालानी गार्ड सभी को हिरासत में लेने के लिए पहुंचे तब तक सभी आरोपी कोर्ट से भाग गए थे. घटना 26 सितंबर की है कोर्ट रीडर संजय पुरोहित ने उदय मंदिर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है पुलिस ने 6 दिन तक मामला छुपाए रखा. पुलिस ने इस पूरे मामले को मॉर्निंग रिपोर्ट में भी साझा नहीं किया. मामला सामने आने के बाद भी पुलिस अब तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है.

किस मामले में हुई थी गिरफ्तारी

पूरा घटनाक्रम 31 जनवरी 2012 को 150 से 200 लोगों ने पडासला गांव में बस्ती पर हमला कर दिया घरों में आग लगा दी गई आधा दर्जन लोग चोटिल हुई फायरिंग के भी आरोप लगे परिवादी ने ओसियां थाने में 19 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करवाया मुकदमा दर्ज होने के बाद अब तक तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है. सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ जोधपुर में एससी एसटी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और 26 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और चालानी गार्ड को सभी आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया. लेकिन जब तक चालानी गार्ड पहुंचे सभी 16 आरोपी कोर्ट से भाग गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-