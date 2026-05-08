/NCRB रिपोर्ट में राजस्थान के लिए अच्छी खबर! प्रदेश में घटा हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़ व अपहरण का ग्राफ

NCRB Crime Report: राजस्थान में महिला अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में महिला अपराधों की अपराध दर 12.2 प्रतिशत दर्ज की गई.

हालांकि राहत की बात यह है कि वर्ष 2023 की तुलना में महिला अपराधों में 4.08 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. प्रदेश सरकार ने इसे कानून व्यवस्था में सुधार का परिणाम बताया है.

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संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल था, लेकिन दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण का काम किया गया.

जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्ष 2024 में महिला अपराधों के साथ-साथ हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छेड़छाड़, दुष्कर्म, अपहरण और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों में भी कमी दर्ज की गई है.कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल था.

भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की गई. महिला अपराध हो या अन्य आपराधिक गतिविधियां, सभी में कमी लाने का काम किया गया है. हमारी सरकार का उद्देश्य राजस्थान को शांतिप्रिय और सुरक्षित प्रदेश बनाना है.

पुलिस की सक्रियता, एंटी गैंगस्टर अभियान, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी और महिला सुरक्षा को लेकर चलाए गए विशेष अभियानों का असर अब आंकड़ों में दिखाई देने लगा है.

सरकार का दावा है कि पिछले ढाई वर्षों में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की गई, जिसके चलते अपराध दर में गिरावट आई है. महिला सुरक्षा के लिए थानों में विशेष डेस्क, साइबर मॉनिटरिंग, रात्रि गश्त और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.



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