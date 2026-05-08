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NCRB रिपोर्ट में राजस्थान के लिए अच्छी खबर! प्रदेश में घटा हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़ व अपहरण का ग्राफ

NCRB Crime Report: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 की तुलना में राजस्थान में महिला अपराधों में 4.08% कमी दर्ज की गई है. हत्या, लूट, चोरी, दुष्कर्म, छेड़छाड़ और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में भी कमी आई है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 08, 2026, 11:42 AM|Updated: May 08, 2026, 11:42 AM
NCRB रिपोर्ट में राजस्थान के लिए अच्छी खबर! प्रदेश में घटा हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़ व अपहरण का ग्राफ
Image Credit: AI Generated Image

NCRB Crime Report: राजस्थान में महिला अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में महिला अपराधों की अपराध दर 12.2 प्रतिशत दर्ज की गई.

हालांकि राहत की बात यह है कि वर्ष 2023 की तुलना में महिला अपराधों में 4.08 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. प्रदेश सरकार ने इसे कानून व्यवस्था में सुधार का परिणाम बताया है.

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संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल था, लेकिन दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण का काम किया गया.

जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्ष 2024 में महिला अपराधों के साथ-साथ हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छेड़छाड़, दुष्कर्म, अपहरण और संगठित अपराध जैसी गतिविधियों में भी कमी दर्ज की गई है.कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल था.

भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की गई. महिला अपराध हो या अन्य आपराधिक गतिविधियां, सभी में कमी लाने का काम किया गया है. हमारी सरकार का उद्देश्य राजस्थान को शांतिप्रिय और सुरक्षित प्रदेश बनाना है.

पुलिस की सक्रियता, एंटी गैंगस्टर अभियान, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी और महिला सुरक्षा को लेकर चलाए गए विशेष अभियानों का असर अब आंकड़ों में दिखाई देने लगा है.

सरकार का दावा है कि पिछले ढाई वर्षों में अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की गई, जिसके चलते अपराध दर में गिरावट आई है. महिला सुरक्षा के लिए थानों में विशेष डेस्क, साइबर मॉनिटरिंग, रात्रि गश्त और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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