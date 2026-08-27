/राखी पर्व पर गुलजार हुआ जोधपुर का बाजार, घंटाघर में उमड़ी खरीदारों की भीड़

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर्व को लेकर जोधपुर के बाजारों में लंबे समय बाद जबरदस्त रौनक देखने को मिली. शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर घंटाघर क्षेत्र तक दिनभर खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही. अचानक बढ़ी खरीदारी से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे. राखी, मिठाई, कपड़े और उपहारों की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई.

सुबह से ही बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू

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रक्षाबंधन से पहले घंटाघर सहित आसपास के बाजारों में सुबह से ही खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया था. बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए आकर्षक राखियां खरीदती नजर आईं. बाजार में इस बार विभिन्न डिजाइन और रंगों की राखियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी. इसके साथ ही बहनों ने भाइयों के लिए गिफ्ट और कपड़ों की भी खरीदारी की.

मिठाईयों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़

वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर उपहार देने के लिए कपड़े, कॉस्मेटिक सामान और अन्य गिफ्ट आइटम खरीदते दिखाई दिए. मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही. कई लोगों ने घर ले जाने के लिए मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट और अन्य उपहार पैक करवाए.

बढ़ती भीड़ पुलिस और ट्रैफिक कर्मचारियों के लिए बनी चुनौती

रक्षाबंधन की खरीदारी के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ने से यातायात व्यवस्था संभालना पुलिस और ट्रैफिक कर्मचारियों के लिए चुनौती बना रहा. शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से कई स्थानों पर यातायात धीमी गति से चलता नजर आया. ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित किया और लोगों की आवाजाही सुचारु रखने का प्रयास किया.

त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी से दुकानदारों में भी उत्साह नजर आया. व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय बाद बाजारों में इस तरह की रौनक देखने को मिली है. रक्षाबंधन के चलते आने वाले दिनों में भी बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है.

