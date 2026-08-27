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राखी पर्व पर गुलजार हुआ जोधपुर का बाजार, घंटाघर में उमड़ी खरीदारों की भीड़

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन 2026 से पहले जोधपुर के बाजारों में लंबे समय बाद जबरदस्त रौनक देखने को मिली. घंटाघर सहित प्रमुख बाजारों में राखी, मिठाई, कपड़े और गिफ्ट आइटम खरीदने के लिए दिनभर लोगों की भीड़ उमड़ी. 

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Aug 27, 2026, 07:39 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 07:39 PM IST
राखी पर्व पर गुलजार हुआ जोधपुर का बाजार, घंटाघर में उमड़ी खरीदारों की भीड़
Image Credit: Raksha Bandhan 2026

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर्व को लेकर जोधपुर के बाजारों में लंबे समय बाद जबरदस्त रौनक देखने को मिली. शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर घंटाघर क्षेत्र तक दिनभर खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही. अचानक बढ़ी खरीदारी से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे. राखी, मिठाई, कपड़े और उपहारों की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आई.

सुबह से ही बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू

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रक्षाबंधन से पहले घंटाघर सहित आसपास के बाजारों में सुबह से ही खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया था. बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए आकर्षक राखियां खरीदती नजर आईं. बाजार में इस बार विभिन्न डिजाइन और रंगों की राखियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी. इसके साथ ही बहनों ने भाइयों के लिए गिफ्ट और कपड़ों की भी खरीदारी की.

मिठाईयों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़

वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर उपहार देने के लिए कपड़े, कॉस्मेटिक सामान और अन्य गिफ्ट आइटम खरीदते दिखाई दिए. मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही. कई लोगों ने घर ले जाने के लिए मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट और अन्य उपहार पैक करवाए.

बढ़ती भीड़ पुलिस और ट्रैफिक कर्मचारियों के लिए बनी चुनौती

रक्षाबंधन की खरीदारी के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ने से यातायात व्यवस्था संभालना पुलिस और ट्रैफिक कर्मचारियों के लिए चुनौती बना रहा. शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से कई स्थानों पर यातायात धीमी गति से चलता नजर आया. ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित किया और लोगों की आवाजाही सुचारु रखने का प्रयास किया.

त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी से दुकानदारों में भी उत्साह नजर आया. व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय बाद बाजारों में इस तरह की रौनक देखने को मिली है. रक्षाबंधन के चलते आने वाले दिनों में भी बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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