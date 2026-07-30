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जोधपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, बिना OTP और लिंक के खाते से उड़ाए ₹15.64 लाख

Cyber Fraud: जोधपुर में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एयू बैंक का अधिकारी बनकर ठगों ने एक व्यवसायी से केवल नाम और जन्मतिथि की जानकारी ली और बिना किसी OTP या लिंक खुलवाए उनके खाते से ₹15.64 लाख निकाल लिए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹3 लाख से अधिक की राशि होल्ड या रिकवर कर ली है, जबकि मामले की जांच जारी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 30, 2026, 07:03 AM IST | Updated:Jul 30, 2026, 07:03 AM IST
जोधपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, बिना OTP और लिंक के खाते से उड़ाए ₹15.64 लाख
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में साइबर अपराध का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां साइबर ठगों ने खुद को एयू बैंक का अधिकारी बताकर एक व्यवसायी को अपने जाल में फंसाया और बिना किसी OTP साझा करवाए या कोई संदिग्ध लिंक खुलवाए उनके बैंक खातों से ₹15.64 लाख की बड़ी रकम निकाल ली. इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा और साइबर अपराध के बदलते तरीकों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.


सिर्फ नाम और जन्मतिथि पूछी, फिर शुरू हो गई ट्रांजैक्शन

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उम्मेद हेरिटेज निवासी व्यवसायी श्रीपाल काला ने बताया कि 26 जुलाई को दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे के बीच उन्हें एक फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को एयू बैंक का अधिकारी बताते हुए पेंशन स्कीम की जानकारी देने का दावा किया. बातचीत के दौरान उसने केवल उनका नाम और जन्मतिथि पूछी. इसके कुछ समय बाद दोबारा कॉल कर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी देने की बात कही और बातचीत समाप्त कर दी. श्रीपाल काला के अनुसार बातचीत खत्म होने के महज 15 से 20 मिनट के भीतर उनके मोबाइल पर बैंक खाते से लगातार रकम कटने के मैसेज आने लगे. देखते ही देखते उनके सेविंग अकाउंट और ओवरड्राफ्ट (OD) खाते से कुल ₹15.64 लाख की निकासी हो गई.


शिकायत मिलते ही पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मोबाइल पर लगातार ट्रांजैक्शन के संदेश आने के बाद श्रीपाल काला तुरंत रातानाडा थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी. वहां से उन्हें राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई. इसके बाद मामला साइबर पुलिस थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए विभिन्न बैंकिंग और साइबर एजेंसियों से संपर्क किया. प्रारंभिक जांच में पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते ₹3 लाख से अधिक की राशि होल्ड या रिकवर कर ली गई है. हालांकि शेष राशि का पता लगाने और ठगों तक पहुंचने के लिए जांच लगातार जारी है.


जांच में जुटी साइबर पुलिस

इस मामले की जांच साइबर थाने के जांच अधिकारी प्रेमदान कर रहे हैं, जबकि पूरे प्रकरण की निगरानी एसीपी पदमदान के स्तर पर की जा रही है. पुलिस कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि ठगों ने बिना OTP और बिना लिंक खुलवाए बैंकिंग सिस्टम का किस प्रकार दुरुपयोग किया.


लोगों के लिए चेतावनी और जरूरी सलाह

पीड़ित व्यवसायी श्रीपाल काला ने लोगों से अपील की है कि बैंक के नाम से आने वाली किसी भी कॉल, व्हाट्सएप संदेश या निवेश एवं पेंशन स्कीम के झांसे में बिना सत्यापन के न आएं. यदि कोई व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, तो उसकी पहचान की पुष्टि बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन या शाखा से अवश्य करें.

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि आजकल ठग सोशल इंजीनियरिंग और डिजिटल पहचान से जुड़ी जानकारी का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं. ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहना, बैंकिंग अलर्ट पर तुरंत ध्यान देना और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में बिना देरी किए 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना बेहद जरूरी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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