डांगरी हत्याकांड पर बोले पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद–निर्दोषों को परेशान करना गलत, दोषियों को मिले कठोर सजा

khetsingh Murder: पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने डांगरी हत्याकांड पर कहा: दोषियों को कठोर सजा मिले, लेकिन निर्दोषों को परेशान करना गलत. धार्मिक स्थानों, दुकानों व खातेदारी जमीन को निशाना बनाना अन्याय. बीजेपी नेताओं पर युवाओं को भड़काने का आरोप, जैसलमेर की छवि खराब करने की साजिश.
Jaisalmer News: जैसलमेर के डांगरी गांव में खेतसिंह हत्याकांड प्रकरण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि इस मामले में दोषी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए और जिसने गलत किया है उसे कठोर सजा मिलनी ही चाहिए. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्दोष लोगों को परेशान करना और धार्मिक स्थानों को टारगेट करना गलत है. उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की दुकानों व गाड़ियों को जलाना, खातेदारी जमीन की पट्टियां तोड़ना और दुकानों को गिराना सरासर अन्याय है.
शाले मोहम्मद ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया, जबकि सत्ता में बैठे लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए, मगर वे ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बाहरी लोग जैसलमेर की छवि खराब कर रहे हैं और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर राजनीति की रोटियां सेंकने का काम हो रहा है.
पूर्व मंत्री ने कहा कि कल हुई पुलिस पर पत्थरबाजी के बाद प्रशासन को अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रशासन इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लेगा? साथ ही याद दिलाया कि बासनपीर में भी बाड़मेर के कई नेता पहुंचे थे और वहां भी माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी.
उन्होंने कहा कि जिले में शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसके लिए पुलिस व प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि शब्दों का चयन सही करें ताकि माहौल और न बिगड़े.
