बहू ने छोड़ा ससुराल तो कोर्ट ने काटा वेतन,अब ससुर को हर महीने मिलेंगे 20,000

Rajasthan News: हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति मामले में दिए अहम आदेश,पुत्र वधू के वेतन से 20 हजार काटकर ससुर को देने का आदेश.
Trending Photos
Jodhpur News: जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का तात्पर्य दिवगंत कर्मचारी के सम्पूर्ण आश्रित परिवार के हित में होता है,न कि सिर्फ किसी एक सदस्य के निजी लाभ के लिए . न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में याचिकाकर्ता भगवानसिंह की ओर से अधिवक्ता प्रियांशु गोपा और श्रेयांश रामदेव ने याचिका पेश की. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता के पुत्र स्वर्गीय राजेश कुमार की राजकीय सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी.
ऐसे में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर ने याची भगवानसिंह को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया लेकिन याची ने उदारता और निस्वार्थता का परिचय देते हुए स्वेच्छा से यह सिफारिश की कि उक्त अनुकंपा नियुक्ति उसके स्थान पर उसकी पुत्रवधू को प्रदान की जाए. जिसके उपरांत उसकी पुत्र वधू की नियुक्ति की सिफारिश की. जिस पर उसके द्वारा यह शपथ पत्र दिया कि वह अपने सास-ससुर के साथ रहेंगी और उनका पालन-पोषण करेंगी. लेकिन कुछ समय पश्चात पुत्र वधु अपने ससुराल को छोड़कर मायके में निवास करना शुरू कर दिया और भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई.
हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समूचे दिवंगत कर्मचारी के परिवार के लिए होता है. शपथ पत्र के बावजूद यदि संबंधित आश्रित अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, तो यह नीति के उद्देश्य के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने अजमेर विद्युत निगम को निर्देशित किया कि पुत्र वधु के वेतन से हर माह 20,000 रुपए याचिकाकर्ता भगवान सिंह के बैंक खाते में जमा कराए जाएँ जो उनके जीवनकाल तक जारी रहेगा.
हाईकोर्ट ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत बहु के वेतन से उसके वृद्ध ससुर को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का तात्पर्य दिवंगत कर्मचारी के सम्पूर्ण आश्रित परिवार के हित में होता है, न कि सिर्फ किसी एक सदस्य के निजी लाभ के लिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!