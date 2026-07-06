/ऊंट संरक्षण से लेकर रिफाइनरी तक, डॉ. पूनिया ने विपक्ष पर साधा निशाना

Rajasthan News: राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया सोमवार को जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा भेजे जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता की मेहनत, समर्पण और क्षमता का सम्मान किया जाता है. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी और समय-समय पर पार्टी ने उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपीं. उनके अनुसार जिम्मेदारियां बदलती रहीं, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में सेवा का भाव हमेशा समान रहा.



'भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि'

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डॉ. पूनिया ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और कार्यकर्ता है. उन्होंने कहा कि पार्टी में पद से अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और हर कार्यकर्ता को अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है. उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया जाना केवल अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि लाखों समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि संगठन की यही कार्यशैली भाजपा को अन्य राजनीतिक दलों से अलग बनाती है.



ऊंट संरक्षण पर जताई चिंता

मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. पूनिया ने बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र (NRCC) के अपने हालिया दौरे का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ऊंट राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने चिंता जताई कि वर्ष 1980 में प्रदेश में लगभग 15 लाख ऊंट थे, जबकि वर्तमान में उनकी संख्या घटकर करीब डेढ़ लाख रह गई है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और ऊंट संरक्षण के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे. उन्होंने बताया कि ऊंट के दूध से आइसक्रीम सहित कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं और रायका-रेबारी समाज के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी शोध किया जा रहा है.



रिफाइनरी और विकास परियोजनाओं पर विपक्ष को जवाब

बालोतरा रिफाइनरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. पूनिया ने कहा कि जनता केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों को महत्व देती है. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी की घोषणा भले पहले हुई हो, लेकिन उसे गति देने और धरातल पर उतारने का काम भाजपा सरकार ने किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में रोजगार, औद्योगिक विकास और निवेश को नई दिशा मिलेगी.



मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर भी रखी बात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार दिल्ली दौरे पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए डॉ. पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए संसाधन और परियोजनाएं लाने की प्रक्रिया का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि ईआरसीपी, यमुना जल समझौता और रिफाइनरी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसी समन्वय और लगातार प्रयासों का परिणाम हैं.



परिसीमन और यूसीसी पर स्पष्ट रुख

परिसीमन के मुद्दे पर डॉ. पूनिया ने कहा कि यह पूरी तरह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों में समय के साथ बदलाव आता है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए परिसीमन आवश्यक है. साथ ही उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करते हुए कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए. उनके अनुसार इससे सामाजिक समरसता मजबूत होगी और राष्ट्र के विकास को गति मिलेगी.



'पार्टी जहां जिम्मेदारी देगी, पूरी निष्ठा से निभाऊंगा'

भविष्य में संगठन या सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि वह स्वयं को पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं. उन्होंने कहा कि संगठन उन्हें जहां भी जो जिम्मेदारी देगा, उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने दोहराया कि भाजपा में व्यक्ति नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ता की भावना सर्वोपरि होती है.

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