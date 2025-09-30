खांसी की सिरप से बच्चे की मौत, डिप्टी CM दीया कुमारी ने कही ये बड़ी बात

Jodhpur News: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी मंगलवार दोपहर को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंची, जहां उन्होंने खांसी की सिरप पीने से बच्चे की मौत के मामले को लेकर बड़ी बात कही.
Jodhpur News: प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी मंगलवार दोपहर को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंची. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लूणी विधानसभा की ग्राम पंचायत सालावास में 104.15 करोड़ रुपये विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया.
सालावास में आयोजित विभिन्न सड़क निर्माण कार्यो के शिलान्यास को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. समारोह की मुख्य अतिथी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी थी. वही, समारोह की अध्यक्षता स्थानीय विधायक एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने की. समारोह में जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंतसिंह विश्नोई सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सालावास में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 104.15 करोड़ रुपये के 3 सड़क निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास ने किया.
कार्यक्रम में सालावास से सर-सरेचा-फींच धुन्धाड़ा जिला सीमा तक सड़क (29.70 किमी) लागत 4822 लाख रुपये, गुडा से भाण्डू कला वाया सालावास नन्दवान-हीरखेड़ा सड़क( 23 किमी) लागत 4347 लाख रुपये और बोरानाडा से सालावास सड़क (8 किमी) लागत 1246 लाख रुपये का शिलान्यास किया गया.
साथ ही ग्राम पंचायत सालावास के 175 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने जनता को विश्वास दिलाया है कि उनकी सरकार में विकास कार्यो के लिए हमेशा काम किया है, पिछली सरकार की तरह केवल घोषणाएं नहीं की हैं.
ग्रामीणों को कहा कि सरकार हर क्षेत्र में जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है, आज जो विकास कार्यो का शिलान्यास हुआ है, अभी तो करीब 400 करोड़ रुपये के कार्यो का जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा. विकास के काम में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, उनको पूरा करने के साथ ही हर क्षेत्र में आमजन के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे जनकल्याणकारी योजनाएं हो या फिर जनहितेशी योजनाएं सभी को लेकर गंभीर है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार आमजन के लिए काम कर रही है.
कार्यक्रम के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि विकास के लिए हमेशा सरकार प्रतिबद्ध रही है. अभी तो करीब 100 करोड़ रुपये के कार्यो का शिलान्यास किया गया है. जल्द ही 400 करोड रुपये के विकास कार्यो का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाना बाकी है. हमारे मुख्यमंत्री धरातल पर काम करने में विश्वास रखते हैं, केवल घोषणाए करना हमारा काम नहीं है. जो कहते है वो करके दिखाते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं. दौरे केवल यूही नहीं हो रहे है, बल्कि कही पर शिलान्यास तो कही पर लोकार्पण कर रहे हैं.
वोकल फॉर लोकल के सवाल पर कहा कि हमारे भारत देश के बन उत्पाद इतने अच्छे है तो हम दूसरा के उत्पाद क्यों ले. टैक्सटाइल हो या हैण्डक्राफ्ट या अन्य उत्पाद हर क्षेत्र में भारत का दबदबा है. ऐसे में हमे हमारे देश में बने उत्पाद ही उपयोग लेने चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थित अच्छी होगी. हमे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी.
जीएसटी को लेकर कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी रिफार्म किया है, तो निश्चित रूप से जनता को लाभ मिल रहा है. आप देखिए कि जनता के जेब में पैसा आएगा. मंहगाई पर नियंत्रण होने के साथ ही जनता के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो हमारी अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी. जीएसटी रिफार्म से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है.
मंच पर पिक्चर अभी बाकी के सवाल पर कहा कि अभी तो हमारी सरकार ने केवल दो बजट पेश किए हैं. देखिए जनता के लिए कितना कुछ किया गया है, हर विधानसभा में विकास कार्य हो रहा है. कम से कम एक एक विधानसभा में 100 -100 करोड़ रुपये के काम हो रहे है, आने वाले दिनों में विकास की गंगा, जो शुरू हुई है वो आगे तक जाएगी.
जोजरी नदी के सवाल पर कहा कि हमारी सरकार गंभीर है. संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कहा है कि वो जोजरी को लेकर गंभीर है, जनता को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ जोजरी को भी प्रदूषण मुक्त किया जाएगा.
खांसी की सिरप पीने से बच्चे की मौत के मामले को लेकर कहा कि हमारी सरकार गंभीर है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच शुरू कर दी. इस मामले में जो जांच के बाद दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा. गुनगहार या क्राइम करने वाला कोई भी उसको सजा अवश्य मिलेगी लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है. रिपोर्ट आने दीजिए उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार, अपराध हुआ है तो सजा भी दी जाएगी. किसी भी स्तर पर गलती हुई है, तो कारवाई जरूर की जाएगी.
