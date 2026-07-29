Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया, सलमान खान पर नरम, आमिर खान पर भड़के

अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया, सलमान खान पर नरम, आमिर खान पर भड़के

Jodhpur News : अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया ने जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए आमिर खान को लेकर नाराजगी जतायी और कहा की अगर वो  ‘राजस्थान आए तो मुंह काला करेंगे’


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 29, 2026, 09:58 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 09:58 AM IST
अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया, सलमान खान पर नरम, आमिर खान पर भड़के
Image Credit: अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया

Jodhpur News : जोधपुर में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और सलमान खान को लेकर मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिए. उन्होंने आमिर खान की व्यक्तिगत जिंदगी और उनकी शादियों पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाए कि वे "हिंदू लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं" और "जेहाद फैला रहे हैं".

आमिर खान और सलमान खान पर बयान

Add Zee News as a Preferred Source

बूड़िया ने कहा कि आमिर खान को लेकर बिश्नोई समाज और हिंदू समाज में नाराजगी है. विश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ है और इस शादी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी आलोचना भी की थी. देवेंद्र बूड़िया ने आगे कहा कि अगर आमिर खान राजस्थान या जोधपुर आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा. पकड़ कर मुंह काला कर देंगे. उन्होंने ये भी दावा किया कि आमिर खान के संबंध में समाज में गहरा आक्रोश है.

विश्नोई समाज के धार्मिक स्थल पर माफी मांगे सलमान - देवेंद्र बूड़िया

सलमान खान को लेकर बूड़िया का रुख अपेक्षाकृत नरम दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को संदेश भिजवाया था कि सलमान खान को दो साल तक राहत दी जाए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए. उन्होंने ये भी कहा कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल मुकाम मंदिर जाकर समाज से माफी मांग लेते हैं तो समाज उन्हें माफ करने पर विचार कर सकता है.

गौरतलब है कि सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच विवाद 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ा रहा है. इस मामले को लेकर समय-समय पर बयानबाजी और विवाद सामने आते रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

भारतीय सिम के पाकिस्तान में इस्तेमाल की जांच तेज, शहजाद भट्टी नेटवर्क से कनेक्शन की जांच

कई हफ्तों बाद खत्म हुआ आम्बा राम का धरना, जांच समिति के आश्वासन पर बनी सहमति

'अब नहीं मिला कनेक्शन तो जान दे दूंगा'! किसान ने डिस्कॉम दफ्तर में खुद पर डाला पेट्रोल

अलवर में दहेज के लिए विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

ट्रेंडिंग न्यूज़

झुंझुनूं में निजी स्कूल संचालकों का बड़ा प्रदर्शन, करीब 1000 स्कूल बंद रहे

'BJP का युवा राष्ट्रभक्त, कांग्रेस का युवा...' मदन राठौड़ के बयान से मचा सियासी बवाल

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

सावन में गलताजी से शिवालयों तक खास सुरक्षा-कांवड़ियों के लिए जयपुर प्रशासन का बड़ा प्लान, मंदिरों के फूल-बेलपत्र से बनेंगी धूपबत्तियां

सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, एक झटके में टूटे भाव! जानें ताजा रेट

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दो जजों के बंगले, मंदिर, स्कूल-कॉलेज तक वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज! हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार से मांगा जवाब

कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

सीकर में गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमला! घर में घुसकर गला रेत आरोपी फरार

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

आदिवासी इलाके में बिना बच्चों वाला सरकारी स्कूल, फ्री की सैलरी ले रहे टीचर्स

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में 10वीं डिलीवरी पर अड़ी 9 बच्चों की मां, सिजेरियन से इनकार

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं

राजस्थान के 17 जिलों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयंकर आधी-तूफान के साथ बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan News: भरतपुर में बदलेगा ट्रैफिक पुलिस का चेहरा! 1 दिसम्बर से नई टीम संभालेगी जिम्मा

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

80 हजार करोड़ का मेगा प्लान! राजस्थान के हर गांव तक पहुंचेगा साफ पानी

TAGS:
Jodhpur News

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र, सबसे सटीक, विश्वसनीय और तेज़ खबरों के लिए बने रहें. राजस्थान के आपके अपने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ यहां पढ़ें अपने जिले की खबरें - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया, सलमान खान पर नरम, आमिर खान पर भड़के
Jodhpur News
2
Rajasthan Crime
3
Bikaner News
4
Jaipur news
5
Rajasthan news