/अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया, सलमान खान पर नरम, आमिर खान पर भड़के

Jodhpur News : जोधपुर में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और सलमान खान को लेकर मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिए. उन्होंने आमिर खान की व्यक्तिगत जिंदगी और उनकी शादियों पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाए कि वे "हिंदू लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं" और "जेहाद फैला रहे हैं".

आमिर खान और सलमान खान पर बयान

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बूड़िया ने कहा कि आमिर खान को लेकर बिश्नोई समाज और हिंदू समाज में नाराजगी है. विश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ है और इस शादी को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी आलोचना भी की थी. देवेंद्र बूड़िया ने आगे कहा कि अगर आमिर खान राजस्थान या जोधपुर आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा. पकड़ कर मुंह काला कर देंगे. उन्होंने ये भी दावा किया कि आमिर खान के संबंध में समाज में गहरा आक्रोश है.

विश्नोई समाज के धार्मिक स्थल पर माफी मांगे सलमान - देवेंद्र बूड़िया

सलमान खान को लेकर बूड़िया का रुख अपेक्षाकृत नरम दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को संदेश भिजवाया था कि सलमान खान को दो साल तक राहत दी जाए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए. उन्होंने ये भी कहा कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल मुकाम मंदिर जाकर समाज से माफी मांग लेते हैं तो समाज उन्हें माफ करने पर विचार कर सकता है.

गौरतलब है कि सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच विवाद 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ा रहा है. इस मामले को लेकर समय-समय पर बयानबाजी और विवाद सामने आते रहे हैं.