दिवाली को लेकर दुल्हन की तरह सजा जोधपुर, बाजारों में छाई हुई है रौनक, पुलिस कर रही निगरानी

Jodhpur News: शहर में दीपावली पर्व को लेकर शहर का माहौल पूरी तरह त्योहारमय हो गया है. शनिवार सुबह से ही धनतेरस के मौके पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली. दिनभर खरीदारी का दौर चलता रहा और शाम ढलते ही शहर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा. हर ओर सजावट, दीपों की लौ और उत्साह का माहौल देखने को मिला.

शहर के प्रमुख बाजारों घंटाघर, सर्राफा, आतिशबाजी मार्केट, बर्तन मार्केट और कपड़ा मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को रंगीन लाइटों और आकर्षक सजावट से सजाया, जो राह चलते हर व्यक्ति का ध्यान खींच रही थी. कई जगहों पर व्यापारिक संघों ने संयुक्त रूप से बाजारों में दीपावली थीम पर सजावट की, जिससे पूरा इलाका त्योहार की उमंग में डूबा नजर आया.

पुलिस प्रशासन भी है तैयार

लोगों ने घरों के बाहर दीपक जलाए, रंगोली बनाई और बालकनियों को बिजली की लड़ियों से सजाया. दूसरी ओर बाजारों में लगातार भीड़ के बावजूद व्यवस्था सुचारू बनी रही. पुलिस प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं ताकि भीड़भाड़ के बीच किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल

शहर पुलिस सुबह से लेकर देर रात तक पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रही. थाना स्तर से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक सभी अधिकारी सक्रिय नजर आए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस बार यातायात व्यवस्था में कुछ नए नवाचार किए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रण आसान हुआ है और लोग बिना किसी परेशानी के खरीदारी कर पा रहे हैं.

धनतेरस के मौके पर सर्राफा बाजारों में ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. सोना-चांदी की दुकानों के अलावा आतिशबाजी और बर्तन बाजारों में भी देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रही. त्योहार की तैयारियों में शामिल लोगों ने बताया कि इस बार दीपावली पर रोशनी का स्तर और उत्साह दोनों पहले से अधिक हैं.

जोधपुर की गलियों में रोशनी, मिठाइयों की खुशबू से पता चल रहा है कि मारवाड़ की यह दीपावली यादगार बनने जा रही है. शहर पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग चुका है, जहां दीप जल रहे हैं, वहां मुस्कानें खिल रही हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-