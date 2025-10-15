जैसलमेर में झुलसे शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट जारी, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Jaisalmer Bus Fire Update: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुए बस हादसे में मृतकों के शवों को जैसलमेर से जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और जोधपुर के एम्स अस्पताल में रखवाया गया है. अत्यधिक झुलसने के कारण मृतकों की पहचान नहीं हो पा रही है. इस कारण परिजनों को अपने टेस्ट के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल बुलाया गया है, यहां पर भारी संख्या में परिजनों का जमावड़ा लगा है, जहां पर डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है.

बस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की झुलसने से मौत हो गई. मौत होने से परिवार के सदस्य ने बताया कि महेंद्र कुमार मेघवाल जोक भारतीय सेवा में कार्यरत थे. वो भी अपने परिवार के साथ जैसलमेर से जोधपुर आ रहे थे, लेकिन बस में आग लगने से वह उनकी पत्नी और तीन बच्चे की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई. अब परिजन यहां पर DNA की जांच के लिए आए हैं.

वहीं एक पावर प्लांट में काम करने वाले जितेश चौहान की भी इस हादसे में मौत हो गई, उनके परिजन भी यहां पर डीएनए टेस्ट के लिए आए हैं. उन्होंने बताया कि बस में बैठने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बात की थी, लेकिन न्यूज़ में जब हादसे की जानकारी मिली, तो उन्होंने फोन लगाया पर फोन नहीं लगा. इसपर जानकारी जुटा तो मौत की बात सामने आई.

एस एन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीएस जोधा ने बताया कि कुल पांच लोगों को वेंटीलेटर पर लेकर लिया गया है, जिनकी हालत गंभीर है. वहीं 5 से ज्यादा लोग 50 प्रतिशत से ज्यादा झुलस चुके हैं. वही चार लोगों की स्थिति सामान्य है. जिन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी. डीएनए सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है.

सब का टिशु लेकर परिजनों के डीएनए से मैच कराया जाएगा, ताकि पहचान हो सके इस कार्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. हमारा परिजनों और सभी से निवेदन है कि केस में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में मरीज से ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाने का प्रयास रखें.

महात्मा गांधी अस्पताल की अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने बताया कि तीन लोगों को रात में वेंटिलेटर पर लिया गया था. आप सुबह दो लोगों को और वेंटिलेटर पर लिया गया है. सभी का चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है. डीएनए टेस्टिंग का कार्य शुरू किया जा चुका है. हमें पूरी उम्मीद है कि 24 घंटे के भीतर पूरा कार्य कर लिया जाएगा और परिजनों की पहचान कर सौंप दिया जाएगा.

15 मरीज का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है. वहीं 10 शब्दों को महात्मा गांधी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं 10 शवों को जोधपुर के एम्स अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है. जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 16 मरीजों को यहां पर लाया गया था और जैसलमेर से 19 शवों को जोधपुर लाया गया.

सभी के डीएनए सैंपल ले लिए गए थे. अब परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जाने हैं, जो की प्रक्रिया चल रही है. एक महिला जो कि बहुत उम्रदराज हैं फलोदी के रहने वाली हैं, उनके डीएनए का सैंपल लेने के लिए टीम को फलोदी भेजा गया है. अभी तक नौ लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं.