/जोधपुर की वह कौन सी डिश है, जिसे 'मिर्ची' होने के बावजूद लोग मिठाई की तरह लाइन लगाकर खरीदते हैं?

Do You Know: जब हम मिठाई की बात करते हैं, तो जहन में रसगुल्ले या गुलाब जामुन की तस्वीर उभरती है लेकिन राजस्थान की 'सूर्य नगरी' यानी जोधपुर की गलियों में एक ऐसी चीज बिकती है जो स्वाद में तो तीखी है पर इसकी दीवानगी किसी महंगी मिठाई से कम नहीं है. हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध 'जोधपुरी मिर्ची वड़ा' की.

जोधपुर में सुबह की शुरुआत चाय से कम और कड़ाही में तलते मिर्ची वड़ों की खुशबू से ज़्यादा होती है. यहां की मशहूर दुकानों पर सुबह से ही ऐसी लंबी लाइनें लगती हैं, जैसी अमूमन किसी त्योहार पर मिठाई की दुकान पर दिखती हैं.

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क्या है इसकी खासियत?

जोधपुरी मिर्ची वड़ा कोई साधारण पकोड़ा नहीं है. इसकी बनावट और स्वाद के पीछे एक पूरी कला छिपी है. इस वड़े की सबसे बड़ी जान है जोधपुर की खास 'मथानिया मिर्च'. यह मिर्च आकार में बड़ी और मांसल होती है. इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती, बल्कि इसमें एक सोंधी सी खुशबू होती है.

आलू का खास मसाला

मिर्च के अंदर भरा जाने वाला आलू का मसाला इसे 'शाही' बनाता है. उबले हुए आलुओं में साबुत धनिया, सौंफ, अमचूर, और चुटकी भर हींग का जो संतुलन बिठाया जाता है, वह इसे साधारण समोसे या वड़े से कोसों आगे ले जाता है.

दोहरी कोटिंग का कमाल

मिर्ची वड़े को पहले मसाले से ढका जाता है और फिर बेसन के गाढ़े घोल में डुबोकर तलते हैं. तलने के बाद बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम मसाला एक जबरदस्त 'कॉम्बो' बनाता है.

मिठाई जैसा रूतबा क्यों?

हैरानी की बात यह है कि जोधपुर में लोग इसे सिर्फ नाश्ते की तरह नहीं खाते बल्कि इसे 'गिफ्ट' के तौर पर एक-दूसरे के घर ले जाते हैं. अगर कोई मेहमान जोधपुर आए और उसने मिर्ची वड़ा नहीं खाया, तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है. शादी-ब्याह हो या कोई छोटा उत्सव, मिर्ची वड़े की थाली शान से सजाई जाती है.

खाने का सही तरीका

जोधपुरी मिर्ची वड़ा अकेले नहीं आता. इसके साथ कढ़ी या इमली की खट्टी-मीठी चटनी का साथ अनिवार्य है. कई लोग इसे ताज़ा 'ब्रेड' (पाव) के बीच में रखकर 'जोधपुरी बर्गर' की तरह भी खाते हैं.



अगर आप तीखेपन और चटखारे के शौकीन हैं, तो जोधपुरी मिर्ची वड़ा आपके लिए एक वरदान है. यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि जोधपुर की संस्कृति का एक हिस्सा है. अगली बार जब आप इस शहर की नीली गलियों में घूमें, तो उस महक का पीछा जरूर कीजिएगा जो गरम तेल की कड़ाही से उठकर आपको अपनी ओर खींचेगी. यकीन मानिए, पहली बाइट लेते ही आप भी कह उठेंगे- 'वाह, क्या स्वाद है.'