क्या आपको पता है राजस्थान का वो महल, जहां हैं सोने की दीवारें?

Rajasthan Quiz: राजस्थान के जोधपुर में मेहरानगढ़ किला है, जिसका सबसे सुंदर और शानदार हिस्सा फूल महल है. इसका निर्माण महल महाराजा अभय सिंह ने करवाया था, जो उनका एक भव्य निजी मनोरंजन कक्ष था

इस कमरे की दीवारों पर सोने की महीन नक्काशी, रंगीन कांच, खूबसूरत चित्रों और आईने से सजाया गया हुआ है. इसको ऐसे एक चमकदार और शाही स्वरूप दिया गया. इसको 'फूलों का महल' कहा जाता है. इस महल की दीवारों पर की गई शुद्ध सोने की पत्तियों से बनी नक्काशी आज भी चमकती है.

इसके लिए अहमदाबाद से सोना लाया गया था और रंग-बिरंगे शीशे इसे बेमिसाल बनाते हैं. यहां खड़े होकर ऐसा लगता है मानो आप खुद राजा हो. इस महल को रानियों और महाराजाओं के मनोरंजन के लिए एक सुंदर 'प्लेजर डोम'के रूप में बनाया गया था, जहां नृत्य और उत्सव आयोजित होते थे.

कहते हैं कि इस महल की छत पर सोने की परत चढ़ी हुई है , जिसमें करीब 29 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है, और यह काम लकड़ी पर किया गया था.यहां पर सुंदर झरोखे और सुंदर जालीदार खिड़कियां हैं और शीश का काम इसको और सुंदर बनाते हैं.

यह महल मेहरानगढ़ किले के अंदर है, जो राजस्थान की शाही संस्कृति और विरासत का प्रतीक है. इसके साथ ही इसकी भव्यता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है.

मेहरानगढ़ किले को राव जोधा ने बनवाया था. कहते हैं कि करीब 500 साल पहले मेहरानगढ़ दुर्ग निर्माण के समय से ही मां दुर्गा रूप में चीलों को चुग्गा देने की परंपरा शुरू हुई थी, जो सदियों निभाई जा रही है.

कहा जाता है कि राव जोधा को मां करणी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक मेहरानगढ़ दुर्ग पर चीलें मंडराती रहेंगी, तब तक दुर्ग को कुछ नहीं हो सकता है.

मेहरानगढ़ किले के अंदर 2 महल हैं, जिनका नाम अकेला और बादल है. कहा जाता है कि अकेला महल वो है, जहां राजा अपने परिवार के साथ रहा करते थे और बादल महल को 'आकाशीय महल' भी कहा जाता है, जो किले के टॉप पर बना हुआ है. इसके अलावा यहां पर एक म्यूजियम भी है, जिसकी दीवारों पर चित्र, कविताएं और आर्ट वर्क से सजी हुई हैं. कहा जाता है कि मेहरानगढ़ किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं.

