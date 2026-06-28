/जोधपुर के MG अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने क्यों छोड़ दिया काम, इलाज ठप होते ही आगे पीछे लगे जिम्मेदार, मरीज भी हुए परेशान

Jodhpur MG Hospital: राजस्थान के जोधपुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग (एसी) सिस्टम कई दिनों से खराब होने के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम रोक दिया. भीषण गर्मी के चलते डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मी और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर डॉक्टरों ने विरोध दर्ज कराया.



कई दिनों से की जा रही थी शिकायत

रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड का सेंट्रल एसी लंबे समय से खराब था. इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. बढ़ते तापमान के बीच इमरजेंसी में काम करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके चलते डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से कार्य रोकने का निर्णय लिया.

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मरीज और परिजन हुए परेशान

डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार का असर इमरजेंसी सेवाओं पर भी देखने को मिला. गंभीर मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें डॉक्टरों के इंतजार में काफी समय तक परेशान होना पड़ा. मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई. जानकारी के अनुसार उस दौरान इमरजेंसी में वरिष्ठ डॉक्टरों की मौजूदगी भी सीमित रही, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई.



आश्वासन के बाद शुरू हुआ काम

देर रात अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के बीच बातचीत हुई. प्रशासन ने सेंट्रल एसी को जल्द से जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना विरोध समाप्त कर दोबारा काम शुरू कर दिया. इसके बाद इमरजेंसी सेवाएं सामान्य हो सकीं और मरीजों का इलाज फिर से नियमित रूप से शुरू हुआ.



व्यवस्थाओं में सुधार की मांग

रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था में मूलभूत सुविधाओं का बेहतर होना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए अस्पताल प्रशासन को समय रहते आवश्यक रखरखाव और मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि मरीजों और चिकित्सा कर्मियों दोनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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