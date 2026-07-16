/कोरोना के बाद स्टेरॉयड का खतरनाक असर, युवाओं के कूल्हे-घुटनों के जोड़ हो रहे खराब

COVID After Effects: कोरोना महामारी के दौरान लाखों मरीजों की जान बचाने में स्टेरॉयड दवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन अब इन्हीं स्टेरॉयड के अनियंत्रित या लंबे समय तक उपयोग के दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में कोरोना के बाद ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनके कूल्हे और घुटनों के जोड़ खराब हो चुके हैं. डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हुए स्टेरॉयड ही नहीं, बल्कि जिम में बॉडी बनाने और देसी दवाइयों के नाम पर लिए जा रहे स्टेरॉयड भी युवाओं को समय से पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट तक पहुंचा रहे हैं.

महात्मा गांधी अस्पताल में हाल ही में कई ऐसे मरीजों का सफल इलाज किया गया, जिनके जोड़ स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे. इनमें 17 वर्षीय छात्रा, 24 वर्षीय युवक और मुंबई से आए एक युवा का मामला प्रमुख है. तीनों मरीजों की हिस्ट्री खंगालने पर सामने आया कि कोरोना संक्रमण के दौरान उन्हें स्टेरॉयड दिए गए थे. इलाज के कुछ समय बाद उनके कूल्हों की हड्डियों तक खून की सप्लाई प्रभावित होने लगी और जोड़ धीरे-धीरे खराब हो गए.

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अंततः उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ी. ऑर्थोपेडिक विभाग के सीनियर प्रोफेसर एवं यूनिट हेड डॉ. किशोर रायचंदानी का कहना है कि कोरोना के अलावा जिम में बॉडी बनाने, ताकत बढ़ाने या देसी दवाइयों के नाम पर बिना डॉक्टर की सलाह स्टेरॉयड लेना भी बड़ी समस्या बन चुका है. उन्होंने बताया कि अब लगभग हर दिन तीन से चार ऐसे मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनके जोड़ स्टेरॉयड के कारण खराब हुए हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है.

पहला मामला 17 वर्षीय छात्रा का था, जो ठीक से चल या बैठ भी नहीं पा रही थी. हालत ऐसी हो गई थी कि उसे लेटकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी. जांच में सामने आया कि कूल्हे का जोड़ गंभीर रूप से खराब हो चुका है. सफल हिप रिप्लेसमेंट के बाद वह सामान्य जीवन की ओर लौट सकी.

दूसरा मामला फलोदी के 24 वर्षीय युवक का था, जो सहारे के बिना चल नहीं पाता था. जांच में पता चला कि उसके दोनों कूल्हों की हड्डियां गल चुकी थीं. ऑपरेशन के जरिए उसका जोड़ बदला गया और उसे फिर से चलने लायक बनाया गया. तीसरा मामला मुंबई से आए एक युवक का था, जिसकी कोरोना के दौरान हालत गंभीर रही थी. बाद में उसके दोनों कूल्हों के जोड़ पूरी तरह खराब हो गए और असहनीय दर्द के कारण उसे भी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ा.



डॉ. निरोत्तम सिंह , सहायक आचार्य, ऑर्थोपेडिक्स विभाग, महात्मा गांधी अस्पताल

डॉ. रायचंदानी के अनुसार स्टेरॉयड का अनियंत्रित सेवन हड्डियों तक खून पहुंचाने वाली महीन रक्त नलियों को प्रभावित कर सकता है. इससे हड्डी के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे धीरे-धीरे मरने लगते हैं. इसके बाद कूल्हे के जोड़ की गोलाई खत्म हो जाती है, जोड़ धंस जाता है और मरीज को चलने-फिरने में असहनीय दर्द होने लगता है. यदि मरीज शुरुआती अवस्था में अस्पताल पहुंच जाए तो जोड़ को बचाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन देर होने पर जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एकमात्र विकल्प बचता है.



डॉ. किशोर रायचंदानी, सीनियर प्रोफेसर एवं यूनिट हेड, ऑर्थोपेडिक्स विभाग

सहायक आचार्य डॉ. निरोत्तम सिंह ने बताया कि अब यह समस्या सिर्फ कोरोना तक सीमित नहीं है. जिम में मसल्स बनाने के लिए लिए जाने वाले इंजेक्शन, ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां और कई प्रकार की देसी दवाइयों में भी स्टेरॉयड पाया जाता है. कई मरीज पहले अस्पताल आते हैं, लेकिन ऑपरेशन से डरकर इलाज टाल देते हैं और देसी दवाइयों का सहारा लेते रहते हैं. इससे बीमारी और बढ़ जाती है तथा अंत में बड़े ऑपरेशन की नौबत आ जाती है. डॉ. निरोत्तम सिंह ने बताया कि हाल ही में एक युवा मरीज सालभर तक देसी दवाइयां लेता रहा. जब दोबारा अस्पताल पहुंचा तो उसके दोनों घुटनों के जोड़ पूरी तरह खराब हो चुके थे. एक ही सर्जरी में दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट किया गया. इसी तरह 11वीं-12वीं की एक छात्रा और एक पहलवान का भी सफल ऑपरेशन किया गया. उन्होंने कहा कि यदि मरीज समय पर जांच करवा लें तो कई मामलों में आधुनिक तकनीकों से जोड़ बचाए जा सकते हैं.

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