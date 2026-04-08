जोधपुर से मुंबई तक फैला नशे का जाल! कॉलेज छात्रों को बनाया जा रहा था निशाना, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Jodhpur Drug Case: राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्प को साकार करते हुए विभिन्न एजेंसियां मिलकर लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कार्रवाई कर रही है, उसी के चलते जोधपुर में पकड़ी गई बनाड़ क्षेत्र की दो फैक्ट्री में नशे की खेप जोधपुर की कॉलेजो में पहुंचानी थी, लेकिन उससे पहले इस मामले का भंडाफोड़ हो गया.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस संबंध में डेढ़ साल पहले ही संकेत दे दिए थे, लेकिन इस मामले में गणपत लाल की गिरफ्तारी के बाद अब फरार चल रहे आरोपी भरत बिश्नोई की सरगर्मी से तलाश चल रही है. पिछले दिनों जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में AGTF की कार्रवाई में दो MD ड्रग फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें लगभग 3.55 किलो MD ड्रग बरामद की गई.

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गिरफ्तार आरोपी गणपत राम बेनीवाल को मास्टरमाइंड पाया गया, जबकि फरार आरोपी भरत विश्नोई की तलाश जारी है. जांच में खुलासा हुआ कि ये फैक्ट्रियां घर की छतों पर चल रही थीं और यह नेटवर्क सांचौर के तस्करों और बड़े संगठित गिरोह से जुड़ा हुआ था. सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस गिरोह ने विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने नशे के जाल में फंसाने को निशाना बनाया.

नशे की यह सप्लाई न केवल जोधपुर तक सीमित थी, बल्कि जालोर, पाली, चित्तौड़गढ़ और मुंबई एवं मध्य प्रदेश तक फैली हुई थी. बड़े पार्टियों और संगठित कार्यक्रमों में भी विद्यार्थियों तक ड्रग्स पहुंचाई जा रही थी. पुलिस कमिश्नर शरद कविराज और डिप्टी पुलिस कमिश्नर मनीष चौधरी की देखरेख में हुई इस कार्रवाई को लेकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अमृतलाल जीनगर ने बताया कि नशे का यह जाल अत्यंत संगठित तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिसमें गुजरात से कच्चा माल आता था और स्लीपर बसों के माध्यम से सप्लाई की जाती थी.

छात्रों में MD ड्रग्स की लत लगने के खतरे को देखते हुए AGTF और स्थानीय पुलिस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक घनश्याम सोनी ने डेढ़ साल पूर्व इस बारे में आशंका जताते हुए जोधपुर के कई कॉलेजों और स्कूलों में ड्रग की सप्लाई की बात कही थी, जो आज सामने आने के बाद आसानी से समझा जा सकता है कि युवाओं को निशाना बनाकर चल रही इस सप्लाई से न केवल उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत प्रभावित हो रही है, बल्कि शिक्षा और सामाजिक जीवन पर भी गंभीर असर पड़ सकता है.

इस भंडाफोड़ ने जोधपुर को एक बार फिर ड्रग तस्करी का हॉटस्पॉट के रूप में उजागर कर दिया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ-साथ पुलिस ने चेताया है कि अभिभावकों और स्कूल-कॉलेज प्रशासन को छात्रों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए सतर्क रहने की जरूरत है.

