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राजस्थान में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, CM भजनलाल के मिशन को मिली रफ्तार, जोधपुर में 2 करोड़ की ड्रग्स जब्त

Jodhpur News: राजस्थान को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस विभाग लगातार सक्रिय है. इसी कड़ी में जोधपुर में भी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Published:Apr 05, 2026, 03:40 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 03:40 PM IST

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राजस्थान में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, CM भजनलाल के मिशन को मिली रफ्तार, जोधपुर में 2 करोड़ की ड्रग्स जब्त

Jodhpur News: राजस्थान को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस विभाग लगातार सक्रिय है. पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में पूरे प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रोजाना अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में जोधपुर में भी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

खासतौर पर बनाड़ क्षेत्र में दो दिन तक चले ऑपरेशन के बाद पुलिस की एक बड़ी सफलता सामने आई है. जोधपुर के बनाड़ थाना इलाके में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने लगातार दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. डीसीपी मनीष चौधरी के अनुसार, यह अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है.

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मारवाड़ क्षेत्र में नशे की पुरानी समस्या को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों और संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है. पुलिस, एजीटीएफ और एएनटीएफ जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर सप्लाई चेन, तस्करी के रास्तों और इसमें शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. पिछले दो दिनों में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है.

डीसीपी मनीष चौधरी ने यह भी बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक नशे का असर बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में इसकी लत चिंता का विषय बनती जा रही है. इसे रोकने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरुकता कार्यक्रम भी चला रही है. स्कूल और कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है.

इसी दौरान जोधपुर के एक पॉश इलाके आशापूर्णा प्लेटिनम सोसाइटी में स्थित एक फ्लैट में अवैध ड्रग्स निर्माण का मामला उजागर हुआ. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शनिवार को छापा मारकर फ्लैट का दरवाजा तोड़ा, लेकिन मुख्य आरोपी अपनी महिला साथी के साथ मौके से फरार हो गया.

तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 3.663 किलो नशीली गोलियां, 1.1 किलो उच्च गुणवत्ता का केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा सहित अन्य सामान बरामद किया. जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का सरगना सांचौर का रहने वाला भरत विश्नोई उर्फ आसुराम उर्फ लक्की है, जो फर्जी पहचान के साथ वहां रह रहा था.

इस मामले में पहले पकड़े गए आरोपी गणपतराम विश्नोई ने पूछताछ में बताया कि आर्थिक परेशानी और कर्ज के दबाव के चलते वह इस अवैध कारोबार में शामिल हुआ. उसने अपने खेत पर बने मकान को ड्रग्स बनाने के लिए किराए पर दिया था, जहां से पहले भी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और केमिकल बरामद किए जा चुके हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.

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