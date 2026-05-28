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कुर्बानी और भाईचारे के संदेश के साथ मनाई गई बकरीद, अमन-चैन की दुआओं से गूंज उठीं मस्जिदें

Eid al adha 2026: त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा (बकरीद) आज पूरे देश में पारम्परिक रीति रिवाज और अकीदत के साथ मनाया गया. ईदगाह व स्थानीय मस्जिदों में ईद की नमाज का एहतमाम किया गया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 28, 2026, 01:44 PM|Updated: May 28, 2026, 03:43 PM
कुर्बानी और भाईचारे के संदेश के साथ मनाई गई बकरीद, अमन-चैन की दुआओं से गूंज उठीं मस्जिदें
Image Credit: Eid al adha 2026

Eid al adha 2026: त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा (बकरीद) आज पूरे देश में पारम्परिक रीति रिवाज और अकीदत के साथ मनाया गया. ईदगाह व स्थानीय मस्जिदों में ईद की नमाज का एहतमाम किया गया. बारगाहे इलाही में हजारों सर झुके और रजाए इलाही के लिए कुर्बानी पेश कर अपनी अकीदत पेश की. नमाज के बाद नमाजियों ने गले मिल, मुसाफा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी एवं देश में अम्नो-शाति, कौमी भाईचारे की दुआ की.

दीनी ऐलान छठी शरीफ के अब्दुल सलीम कादरी ने बताया कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों- बम्बा, उदयमंदिर आसन, खेतानाड़ी, लखारा बाजार, मोती चौक, जालोरी गेट, प्रतापनगर, चीरघर, सूरसागर ईद को लेकर रौनक नजर आई. ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का एहतमाम किया. घरों में ख्वातीन मेहमानों की आवभगत करने में मशगूल नजर आई, तो वहीं नन्हें बच्चे फरहान खान, फिजा परवीन, हसनैन सहित नए परिधान पहने ईद के बड़े-बुजुर्गों से ईदी लेकर खुशियों से लबरेज नजर आए.

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शहर की सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई. नमाजियों के लिए मस्जिद कमेटियों द्वारा माकूल इंतेजाम किए गए. ईद के चलते मुस्लिम क्षेत्रों सहित बाजारों में खरीदारी को लेकर काफी भीड़ देखने को मिली.

वहीं जालोर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में ईद-उल-अजहा का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया. शाही जामा मस्जिद में पेश इमाम मुफ़्ती मोहम्मद मारूफ रजा जमाई ने ईद की नमाज अदा करवाई. नमाज के दौरान मुस्लिम समाज ने देश में खुशहाली, भाईचारे और अमन-चैन की दुआ मांगी. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. त्योहार को लेकर शहर में उत्साह का माहौल रहा. वहीं सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया.

वहीं मकराना शहर में गुरुवार को ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया गया. इस दौरान ईदगाह मैदान सहित शहर की सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई. आपको बता दें कि ईदगाह मैदान में 6:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई गई, जबकि मस्जिदों में सुबह 6:10 नमाज पढ़ाई गई. इस दौरान ईदगाह मैदान में सम्भल से आए मौलाना मुज्तबा हसन ने तकदीर पेश करते हुए कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत का पैगाम देता है.

मुसलमान केवल दो काम कर लें, एक तो अल्लाह की बंदगी और दूसरा उसके बंदों की खिदमत करने वाला कामयाब हो जाएगा. हर इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी यह जिंदगी हमेशा के लिए है. क्योंकि उसे एक दिन इस दुनिया से फना होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का पर्व हमें त्याग का संदेश देता है.

क्योंकि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह को खुश करने के लिए हजरत इस्माइल को कुर्बानी के लिए तैयार किया, जिससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अल्लाह को खुश करने के लिए किसी अहम चीज को त्यागना पड़े, तो त्याग देना चाहिए. इसी प्रकार शहर की सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई. नमाज के बाद सभी ने मुल्क में अमन चैन व भाईचारे के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला कर दुआ की. इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ, जो आगामी तीन दिनों तक जारी रहेगा.

मेड़ता सहित आसपास के क्षेत्रों में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्यौहार अकीदत और अहतराम के साथ मनाया गया. मेड़ता रोड के बाईपुरा मोहल्ले स्थित ईदगाह में मौलाना मोहम्मद दायम रजा कादरी ने ईद की सामूहिक नमाज अदा करवा कर अमन चैन की दुआएं मांगी.

मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में ईदगाह पहुंच सामूहिक रूप से खुदा की बारगाह में सजदा किया और नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआएं मांगी. नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. वहीं पुलिस व प्रशासन द्वारा सुरक्षा व यातायात डायवर्जन के माकूल इंतजाम किए गए.

जालोर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में ईद-उल-अजहा का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया. सुबह से ही मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला. शहर की शाही जामा मस्जिद में पेश इमाम मुफ्ती मोहम्मद मारूफ रजा जमाई ने ईद की नमाज अदा करवाई. नमाज के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने देश में खुशहाली, भाईचारे और अमन-चैन की दुआ मांगी.

नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. बच्चों और युवाओं में भी त्योहार को लेकर खास उत्साह नजर आया. त्योहार के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. विभिन्न स्थानों पर पुलिस जवान तैनात रहे और व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी गई.

ईद उल अजहा का पर्व अजमेर में उत्साह के साथ मनाया गया. मुस्लिम समुदाय सहित अन्य धर्मों के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी. अजमेर में मुख्य नमाज शहर काजी तोसिफ अहमद सिद्दीकी ने आता करवाई. केसरगंज स्थित ईदगाह पर प्रशासन,पुलिस और दरगाह कमेटी की ओर से विशेष इंतजाम किए गए. नमाज के बाद कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद दी.

जैसलमेर में आज समूचे भारतवर्ष में ईद-उल-अजहा यानि कि बकरीद हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. इस अवसर पर सीमावर्ती जिले जैसलमेर में भी मुस्लिम धर्मावलम्बीयों द्वारा नवाचार अपनाते हुए ईद का पर्व अक़ीदत के साथ मनाया जा रही है. गुरुवार सुबह शहर के गीता आश्रम चौराहा स्थित बड़ी ईदगाह, बैरा रोड़ स्थित ईदगाह पर मुस्लिम धर्मावलम्बीयों द्वारा भारी संख्या में ईद की नमाज़ अदा की गई.

नमाज के बाद लोगों ने एक-दुजे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन-चैन और खुशहाली की दुआ की. तत्पश्चात अनूठी पहल करते हुए गाय कों राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिया विशेष अभियान चलाया गया. जमियत उलमा-ए-हिंद के बैनर तले चलाये जा रहे अभियान के तहत युवाओं एवं बुजुर्गो ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. जिसमे मुस्लिम समुदाय द्वारा बढ़चढ़कर हस्ताक्षर किये गये.

मौलाना हारून रसिद गौरी ने कहा कि गाय मात्र एक पशु नहीं बल्कि हमारे हिन्दु भाइयों के आस्था का केंद्र है, और उसे दृष्टिगत रखते हुए गाय कों राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कों लेकर जमियत-उलमा-ए-हिंद के बैनर तले अभियान चलाया गया. जिसमे सभी मुस्लिमों द्वारा हस्ताक्षर किये गये है. उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर किये गये बैनर जैसलमेर जिला कलेक्टर में मार्फ़त देश के राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कों भेजे जाएंगे. क्योंकि हम अपने हिन्दु भाइयों के साथ खड़े है.

वहीं जैसलमेर के कदीम ईदगाह के सचिव अब्दुल करीम गौरी ने कहा कि हिंदूस्तान में गाय कों राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उठी मांग कों दृष्टिगत रखते हुए ईदगाह कमेटी द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था. जिसमें सभी मुस्लिम धर्मावलाम्बियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये. आगामी दिनों में यह हस्ताक्षर किये गये फ्लेक्स/ बैनर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री कों भेजे जाएंगे.

साथ ही जिला वक्फ बोर्ड कमेटी सदस्य चान्द मोहम्मद ने कहा कि ईद-उल-अजहा के पाक मौक़े पर अभियान के माध्यम से गाय कों राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की गई है. क्योंकि उसके नाम पर देश के अमन में खलल पर विराम लगाया जा सके. साथ ही गाय के नाम पर की जा रही राजनीति से छूटकारा मिल सके. इस दौरान उन्होंने गत दिनों शहर के डंपिंग यार्ड में खुले में सैकड़ो गौवंश के शव मिलने के मामले कों लेकर निष्पक्ष जाँच की भी मांग की है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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