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कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

Jodhpur News: जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. इनमें से दो महिलाओं को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जबकि छह अन्य को निगरानी में रखा गया है. स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 22, 2026, 01:49 PM|Updated: Jun 22, 2026, 01:49 PM
कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी
Image Credit: ai image

Jodhpur Caesarean Delivery: जोधपुर में पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन प्रसव के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सोमवार को अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि जिन प्रसूताओं की तबीयत खराब हुई थी, उनमें से दो महिलाओं का गहन आईसीयू में उपचार चल रहा है. एक प्रसूता का इलाज एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में किया जा रहा है, जबकि दूसरी को बेहतर उपचार के लिए एम्स जोधपुर रेफर किया गया है, जहां वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

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उन्होंने बताया कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह से सैनिटाइज और क्लीन किया गया है तथा जांच के लिए आवश्यक सभी सैंपल लिए जा चुके हैं. मेडिकल कॉलेज की गठित कमेटी मामले की जांच कर रही है. साथ ही उपयोग में ली गई दवाइयों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं.

कलेक्टर ने कहा कि मरीजों का उपचार निर्धारित एसओपी के अनुसार किया जा रहा है और प्रशासन पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्रग स्टोर सहित अस्पताल के अन्य महत्वपूर्ण विभागों का भी जायजा लिया.

वहीं मरीजों के परिजनों ने बताया कि 20 जून को सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. परिजनों के अनुसार 10 प्रसूताओं में से 8 महिलाओं को अत्यधिक ब्लीडिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं, जिसके बाद तत्काल उन्हें रक्त चढ़ाया गया.

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से पहले सभी महिलाएं सामान्य और स्वस्थ थीं, लेकिन ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही उनकी स्थिति बिगड़ गई. डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू करते हुए दो-दो यूनिट रक्त चढ़ाया, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ. फिलहाल अधिकांश प्रसूताओं की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जबकि दो का उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में जारी है.

राजस्थान के जोधपुर स्थित पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद आठ प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आने से चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है.


20 जून को हुई थीं सिजेरियन डिलीवरी
जानकारी के अनुसार 20 जून को पावटा जिला अस्पताल में आठ महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी करवाई गई थी. डिलीवरी के कुछ समय बाद इनमें से दो प्रसूताओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई. स्थिति गंभीर होने पर दोनों महिलाओं को तत्काल जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. वहीं शेष छह प्रसूताओं को एहतियात के तौर पर अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के तहत रखा गया है.


मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने लिया स्थिति का जायजा
मामले की जानकारी मिलने के बाद डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा स्वयं पावटा जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. उन्होंने अस्पताल के प्रभारी डॉ. कुलबीर सिंह से प्रसूताओं की स्वास्थ्य स्थिति, उपचार व्यवस्था और संभावित कारणों पर चर्चा की. साथ ही संबंधित चिकित्सकों और स्टाफ से भी जानकारी जुटाई गई.


कारणों की जांच के लिए लिए गए सैंपल
डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रसूताओं की तबीयत किस कारण से बिगड़ी. मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए प्रसूताओं के ब्लड सैंपल लिए गए हैं. इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर (ओटी) के एयर सैंपल, उपयोग में ली गई दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के पीछे संक्रमण, दवा की प्रतिक्रिया या कोई अन्य कारण जिम्मेदार है.

दोनों प्रसूताओं की हालत में सुधार
अस्पताल प्रशासन के अनुसार आईसीयू में भर्ती दोनों प्रसूताओं की हालत में लगातार सुधार हो रहा है. वहीं पावटा जिला अस्पताल में निगरानी में रखी गई छह अन्य महिलाओं की स्थिति भी फिलहाल सामान्य बताई जा रही है. चिकित्सकों की टीम सभी मरीजों पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की जटिलता होने पर तुरंत उपचार दिया जा सके.


स्वास्थ्य विभाग सतर्क, जांच रिपोर्ट का इंतजार
घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच कमेटी को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. जोधपुर में सामने आया यह मामला प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रसूति सेवाओं और ऑपरेशन के बाद की निगरानी व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े कर रहा है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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