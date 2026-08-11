/जोधपुर नेशनल हैंडलूम में बड़ा गबन, कर्मचारियों ने बिना बिल परिचितों को दिया लाखों का सामान

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हैंडलूम में काम करने वाले दो कर्मचारियों पर सामान को खुर्द-बुर्द कर फर्जी तरीके से अपने परिचितों को देने और 19 लाख रुपये से अधिक के गबन व माल चोरी का मामला दर्ज हुआ है. पुलिस ने मामला सामने आते ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. वहीं दूसरा कर्मचारी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

थैली में भरा सामान देखकर मैनेजर को हुआ संदेह

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थानाधिकारी सुंदरकला ने बताया कि हैंडलूम के मैनेजर सुरेंद्र सिंह की ओर से रिपोर्ट दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि 5 अगस्त को वह ब्रांच के मेन गेट पर मौजूद थे. इसी दौरान करीब 3:30 बजे दो ग्राहक माल से भरी एक थैली लेकर मेन गेट पर पहुंचे. गेट पर तैनात गार्ड ने उनका बिल चेक किया और दोनों वहां से बाहर निकल गए. थैली में भरा सामान देखकर मैनेजर को संदेह हुआ.

काउंटर से सामान नहीं खरीदने का दावा

इसके बाद कैश काउंटर और हैंडलूम परिसर में लगे CCTV कैमरों की जांच की गई. फुटेज देखने पर पता चला कि दोनों ग्राहकों ने किसी भी काउंटर से कोई सामान नहीं खरीदा था और न ही सामान का कोई बिल बनाया गया था. CCTV फुटेज में दोनों शख्स हैंडलूम की दूसरी मंजिल पर बने जूता काउंटर पर काम करने वाले स्टाफ सेल्समैन भीख सिंह और गंगा सिंह के पास जाते दिखाई दिए.

फुटेज में नजर आया कि दोनों के पास पहुंचने के बाद इधर-उधर देखकर सेल्समैन भीख सिंह ने माल से भरी थैली उनमें से एक शख्स को दे दी. इसके बाद दोनों ग्राहक दूसरी मंजिल से नीचे उतरकर मेन गेट से बाहर निकल गए. भीख सिंह खुद दोनों को गेट तक छोड़ने के लिए उनके साथ आया.

फुटवियर काउंटर के स्टॉक की जांच

घटना पर संदेह होने के बाद पिछले 20-22 दिनों के CCTV फुटेज की जांच की गई. इसमें सेल्समैन भीख सिंह और गंगा सिंह द्वारा अपने परिचितों को बुलाकर बिना बिल और भुगतान के सामान देते हुए दिखाई देने का आरोप है. फुटवियर काउंटर के स्टॉक की जांच की गई. 1 अप्रैल 2026 से 8 अगस्त 2026 तक के स्टॉक डेटा का मिलान करने पर कुल 19 लाख 60 हजार 565 रुपये का स्टॉक कम मिला.

आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने साजिश के तहत माल को चोरी-छिपे बिना बिल अपने परिचितों को दे दिया. थानाधिकारी सुंदरकला ने बताया कि नामजद आरोपी भीख सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले में आगे की कड़ी जोड़ने के लिए जांच कर रही है.