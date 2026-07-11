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तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

Rajasthan Transfer News: राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक समाप्त होने के बाद जारी हुई ट्रांसफर सूची के चलते मंत्रियों के आवास और जनसुनवाई केंद्र कर्मचारियों की भीड़ से भर गए. मनचाही पोस्टिंग पाने वाले कर्मचारियों ने मिठाई खिलाकर और गुलदस्ते भेंट कर आभार जताया, जबकि प्रतिकूल तबादले से नाराज कर्मचारियों ने तबादले में बदलाव की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 11, 2026, 03:56 PM|Updated: Jul 11, 2026, 03:56 PM
तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Rajasthan Transfer ListSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Transfer List 2026: राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक 10 जुलाई को समाप्त होने के साथ ही देर रात विभिन्न विभागों की बंपर तबादला सूचियां जारी हुईं. किसी को मनचाही पोस्टिंग मिली, तो किसी को प्रतिकूल स्थान पर भेज दिया गया. कई कर्मचारी ऐसे भी रहे जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हो सका.

मंत्रियों के आवास कर्मचारियों की उम्मीदों का नया ठिकाना

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तबादलों का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब मंत्रियों के आवास और जनसुनवाई केंद्र कर्मचारियों की उम्मीदों का नया ठिकाना बन गए हैं. एक ओर मनचाही पोस्टिंग मिलने पर कर्मचारी मिठाइयां, गुलदस्ते और मालाएं लेकर मंत्रियों का आभार जता रहे हैं, तो दूसरी ओर अपनी इच्छा के विपरीत हुए तबादलों से नाराज कर्मचारी संशोधन सूची की मांग को लेकर परिवेदनाएं सौंप रहे हैं.

मंत्रियों का मुंह मीठा करवाकर जताया आभार

शनिवार को जोधपुर स्थित केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के जनसुनवाई स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारी, उनके परिजन और आमजन पहुंचे. जिन कर्मचारियों का तबादला उनकी इच्छा के अनुरूप हुआ, उन्होंने मंत्रियों का मुंह मीठा करवाया, गुलदस्ते भेंट किए और मालाएं पहनाकर आभार जताया. वहीं बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी भी पहुंचे, जिन्होंने प्रतिकूल स्थान पर हुए तबादले को निरस्त करने, संशोधन कराने या सूची में नाम शामिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन और परिवेदनाएं सौंपीं.

कर्मचारियों को राहत दिलाने का पूरा प्रयास- गजेंद्र सिंह शेखावत

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लंबे समय बाद सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटाई थी. स्वास्थ्य, पारिवारिक और अन्य व्यावहारिक कारणों से कर्मचारियों की ओर से अनुकूल स्थान पर पदस्थापन के लिए कई अनुरोध आए थे. इनमें से अनेक कर्मचारियों को राहत मिली, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा संभव नहीं हो सका.

उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से संशोधन सूची या नई सूची जारी होती है, तो पात्र कर्मचारियों को राहत दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जोधपुर प्रवास के दौरान वे नियमित जनसुनवाई के माध्यम से आमजन और कर्मचारियों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए सरकार के समक्ष प्रभावी पैरवी करते हैं.

मारवाड़ की परंपरा में खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने का विशेष महत्व- जोगाराम पटेल

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिन कर्मचारियों का तबादला उनकी इच्छा के अनुसार हुआ है, वे खुशी-खुशी मिठाई और गुलदस्ते लेकर धन्यवाद देने पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि मारवाड़ की परंपरा में खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने का विशेष महत्व है. वहीं जिन कर्मचारियों का तबादला उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है, उनकी परिवेदनाएं भी ली जा रही हैं. यदि सरकार संशोधन का अवसर देती है, तो पात्र मामलों में कर्मचारियों को उनकी अनुकूल जगह पर पदस्थापित कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे बेहतर माहौल में अधिक प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं दे सकें.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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