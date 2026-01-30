‘शादी करो या मरो’.... मना करने पर लड़की को कार में बिठाकर पोल से भिड़ाया! हुई मौत, पढ़ें पूरा मामला

Phalodi News: परिजनों के अनुसार, दो दिन पहले संतोष गांव में आयोजित एक कन्या भोज में शामिल होने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में शिव नाम के युवक ने उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया. आरोप है कि गाड़ी में बैठाने के बाद आरोपी युवक ने संतोष पर शादी करने का दबाव बनाया. संतोष ने जब शादी से साफ इनकार किया, तो आरोपी ने जानबूझकर कार को उस तरफ से एक पोल से टकरा दिया, जिस तरफ संतोष बैठी थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी पलट गई और संतोष गंभीर रूप से घायल हो गई.

परिजनों का आरोप है कि इस घटना को एक सामान्य सड़क हादसा दिखाने के इरादे से आरोपी संतोष को तुरंत आऊ अस्पताल लेकर गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वह फरार हो गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही चाखू पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया.

इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फलोदी मोर्चरी भिजवाया, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मोर्चरी के बाहर मौजूद रहे.

परिजनों ने यह भी बताया कि मृतका संतोष की पहले से सगाई हो चुकी थी और उसकी कहीं और शादी तय थी. ऐसे में आरोपी द्वारा शादी का दबाव बनाना और फिर इस तरह की घटना को अंजाम देना बेहद गंभीर मामला है. परिजनों का कहना है कि यह पूरी घटना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है, जिसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई.

इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद केलनसर गांव सहित आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे अपराधों का हौसला और बढ़ेगा.

वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और जबरन शादी जैसे मामलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

