Jodhpur News: देश एवं राजस्थान में बड़े जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए एमएस पाइपों की न्यूनतम मोटाई को अत्यधिक बढ़ाने के बीआईएस (Bureau of Indian Standards) के फैसले ने आर्थिक बोझ बढ़ा दिया था. मानक IS 3589:2001 के सितंबर 2022 संशोधन से जल परियोजनाओं की लागत पर गंभीर असर पड़ने लगा. लेकिन नक्षत्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, आरजीएलसी परियोजना, पीएचईडी, जोधपुर के दृढ़ प्रयासों से बीआईएस ने मोटाई कम कर संशोधन किया. इससे न केवल राजस्थान की परियोजना को 600 करोड़ रुपये की बचत हुई, बल्कि देशभर में 11-32% तक लागत घटाने में सफलता मिली. सिंह की यह उपलब्धि सार्वजनिक धन की रक्षा व तकनीकी पारदर्शिता का प्रतीक बनी.

मोटाई बढ़ने से जल परियोजनाओं पर आर्थिक दबाव

सितंबर 2022 में बीआईएस ने IS 3589:2001 में संशोधन कर एमएस पाइपों की न्यूनतम मोटाई को अत्यधिक बढ़ा दिया. इससे जलापूर्ति परियोजनाओं की लागत में भारी उछाल आ गया, जो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का कारण बन रहा था. राजस्थान सरकार की आरजीएलसी (Rising Groundwater Levels and Crop Diversification) परियोजना सहित कई राष्ट्रीय योजनाएं प्रभावित हुईं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह बदलाव व्यावहारिक न होकर अनावश्यक व्यय को बढ़ावा देगा.

तकनीकी तर्कों से बीआईएस को किया मनाना

नक्षत्र सिंह ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सक्रियता दिखाई. उन्होंने ठोस डिज़ाइन गणनाएं प्रस्तुत कीं तथा AWWA (American Water Works Association) और IWWA (Indian Water Works Association) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों का हवाला देकर सिद्ध किया कि बढ़ी मोटाई आर्थिक व व्यावहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त है. उद्योग जगत के विरोध के बावजूद सिंह ने निष्पक्ष रुख अपनाया और वैज्ञानिक तथ्यों से बीआईएस को पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया. उनके संकल्प से संशोधन संख्या 5 को रद्द कर संख्या 7 जारी की गई, जिसमें मोटाई उचित स्तर पर लाई गई.

600 करोड़ की बचत, जल क्षेत्र में नया मानक

इस संशोधन से आरजीएलसी परियोजना को 600 करोड़ रुपये के अनावश्यक व्यय से मुक्ति मिली. देशभर की जलापूर्ति परियोजनाओं में 11-32% तक लागत कम हुई, जो सार्वजनिक हित में मील का पत्थर साबित हुई. सिंह की दूरदर्शिता ने बीआईएस की विश्वसनीयता मजबूत की तथा जल संसाधन क्षेत्र में पारदर्शिता व दक्षता का आदर्श प्रस्तुत किया. पीएचईडी ने उनकी भूमिका की सराहना की, जो भविष्य की नीतियों के लिए प्रेरणा बनेगी.