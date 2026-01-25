Zee Rajasthan
पहले जीजा ने साले की काटी नाक, फिर कार में बैठकर बनाया वीडियो, जानें वजह

Jodhpur Crime: जोधपुर में पत्नी की दूसरी शादी से नाराज युवक ने अपने साले की नाक काट दी और अपने साथ ले गया. युवक को शक था कि उसकी पत्नी की दूसरी शादी करवाने में उसके साले का हाथ है.

पहले जीजा ने साले की काटी नाक, फिर कार में बैठकर बनाया वीडियो, जानें वजह

Jodhpur Crime: राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां अपनी पत्नी की दूसरी शादी से नाराज युवक ने अपने साले की नाक काट दी और अपने साथ ले गया. युवक की बचपन में ही शादी कर दी गई थी. 4 महीने पहले ही युवक की पत्नी ने किसी और से शादी कर ली.

युवक को शक था कि उसकी पत्नी की दूसरी शादी करवाने में उसके साले का हाथ है. इसी शक में जीजा ने अपने साले की नाक काट दी. मामला रविवार शाम 4 बजे लूणी थाना क्षेत्र का है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक कार के अंदर अपने साले की कटी हुई नाक दिखा रहा है.

साथ ही युवक वीडियो यह कह रहा है कि मैं सहीराम मंडावर फिंच से हूं, मेरा ससुराल फिंच में है. मैंने ये नाक काट दी है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी है.

बचपन में हो गई थी शादी

लूणी थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि मामला लूणी थाने के फिंच गांव का है. सहीराम (26) की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था. करीब 4 महीने पहले उसकी पत्नी ने आर्य समाज में किसी युवक से शादी कर ली. सहीराम को इस बात का शक था कि दूसरी शादी कराने में उसके साले अशोक (30) का हाथ है.

सहीराम साले अशोक से नाराज चल रहा था. रविवार शाम को उसने मौका पाकर धारदार हथियार से अशोक की नाक काट दी. अशोक का जोधपुर एम्स में इलाज जारी है. अशोक गांव में किराने की दुकान चलाता है. वहीं आरोपी बेंगलुरु में दुकान पर काम करता है. लूणी थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वीडियो में आरोपी ने अपने बारे में बताया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

