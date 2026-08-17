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जब-जब उमड़ती है आस्था की भीड़, तब-तब क्यों सिसकती है सुरक्षा? बिहार-उज्जैन हादसों से फिर आई जोधपुर के मेहरानगढ़ की भगदड़ की दर्दभरी दास्तान याद

Rajasthan News: बिहार के लखीसराय हादसे ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 2008 के जोधपुर मेहरानगढ़ हादसे में 216 लोगों की मौत हुई थी. जानिए हादसे के कारण और उसके बाद हुए बदलाव.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 17, 2026, 09:51 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 09:51 PM IST
जब-जब उमड़ती है आस्था की भीड़, तब-तब क्यों सिसकती है सुरक्षा? बिहार-उज्जैन हादसों से फिर आई जोधपुर के मेहरानगढ़ की भगदड़ की दर्दभरी दास्तान याद
Image Credit: बिहार के लखीसराय हादसे ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए.

Mehrangarh Stampede 2008: बिहार के लखीसराय में सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई. ट्रेनों से उतरकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और कमजोर बांस-बल्लियों की बैरिकेडिंग के बीच बिजली का पोल गिरने और करंट फैलने की अफवाह फैल गई. देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और 7 लोगों की जान चली गई. इस हादसे ने एक बार फिर देश में धार्मिक स्थलों पर भीड़ संभालने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ समय पहले उज्जैन के महाकाल परिसर में भी दर्शन के दौरान अफरा-तफरी और करंट की अफवाह से कई श्रद्धालु घायल हुए थे. ऐसे हादसों के बीच 2008 का जोधपुर मेहरानगढ़ हादसा याद आता है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था.

2008 में मेहरानगढ़ में क्या हुआ था?
30 सितंबर 2008 को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे. सुबह करीब 5:30 बजे मंदिर के कपाट खुले तो वहां पहले से ही 25 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा थी. मंदिर तक जाने वाला रास्ता पहाड़ी पर बना हुआ है और काफी संकरा और ढलान वाला है.

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कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं में आगे बढ़ने की होड़ लग गई. इसी दौरान रास्ते में लगे लोहे के बैरिकेड्स टूट गए. इसके बाद भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया. संकरे रास्ते पर लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए.

फिसलन ने बढ़ाई मुश्किल
मेहरानगढ़ हादसे में सिर्फ भीड़ ही परेशानी की वजह नहीं थी. रास्ते पर नारियल पानी और दूध गिरने से फर्श काफी फिसलन भरा हो गया था. भीड़ के दबाव में कई लोग अपना संतुलन खोकर गिरने लगे.

एक व्यक्ति के गिरते ही उसके पीछे चल रहे लोगों के लिए भी संभलना मुश्किल हो गया. देखते ही देखते कई लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे. संकरा रास्ता होने के कारण पीछे से आ रही भीड़ को आगे की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा था.

यही वजह थी कि भगदड़ जैसी स्थिति तेजी से बढ़ती चली गई. लोगों के पास बचकर निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और न ही उस समय कोई आसान एस्केप रूट मौजूद था.

अफवाह ने हालात को और बिगाड़ दिया
हादसे के बीच भीड़ में बम फटने और दीवार गिरने जैसी अफवाहें फैल गईं. पहले से ही दबाव में मौजूद भीड़ इन बातों से और घबरा गई. लोग सुरक्षित जगह की तलाश में तेजी से भागने लगे.

अफवाहों ने कुछ ही पलों में हालात पूरी तरह बदल दिए. लोग एक-दूसरे को पीछे छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. संकरे रास्ते और भारी भीड़ के कारण लोगों के लिए निकलना आसान नहीं था.

इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई. आधिकारिक तौर पर 216 लोगों की जान गई और 400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए. मरने वालों में ज्यादातर युवा और पुरुष थे, जो नवरात्रि के पहले दिन चामुंडा माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे.

सिर्फ भगदड़ नहीं, दम घुटने से भी गई जान
मेहरानगढ़ हादसे की सबसे बड़ी वजहों में भीड़ का अत्यधिक दबाव, संकरा रास्ता और बाहर निकलने के पर्याप्त रास्ते नहीं होना शामिल था. कई लोग भीड़ के बीच फंस गए थे.

इस दौरान कुछ लोगों की मौत केवल कुचलने से नहीं, बल्कि दम घुटने से भी हुई. जब बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे से सटकर फंस जाते हैं तो सांस लेने की जगह कम हो जाती है. मेहरानगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ.

यह हादसा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पहले से ही ढलान वाला और संकरा था. ऐसे रास्ते पर अचानक बढ़ी भीड़ को संभालना बेहद मुश्किल हो गया था.

हादसे के बाद बदली मेहरानगढ़ की व्यवस्था
मेहरानगढ़ की इस त्रासदी के बाद प्रशासन और मेहरानगढ़ फोर्ट ट्रस्ट ने भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए कई बड़े बदलाव किए. मंदिर और किले तक जाने वाले संकरे रास्तों को चौड़ा किया गया.

भीड़ का पूरा दबाव एक ही रास्ते पर न आए, इसके लिए वैकल्पिक रास्ते और सीढ़ियां भी बनाई गईं. इसका मकसद यही था कि किसी खास समय पर एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ जमा न हो.

रास्तों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया. मंदिर परिसर और किले की ओर जाने वाले मार्गों पर मजबूत लोहे की जिगजैग बैरिकेडिंग की गई. इससे श्रद्धालुओं को कतार में आगे बढ़ने की व्यवस्था की गई.

आने और जाने के रास्ते अलग किए गए
भीड़ नियंत्रण के लिए मेहरानगढ़ में आने और जाने के रास्तों को अलग-अलग किया गया. यानी श्रद्धालुओं के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल नहीं होता.

इस व्यवस्था का फायदा यह है कि बाहर निकलने वाले लोगों और मंदिर की ओर जाने वाले लोगों की भीड़ एक-दूसरे से नहीं टकराती. इससे अचानक दबाव बढ़ने की संभावना कम होती है.

इसके साथ ही आपात स्थिति के लिए अलग इमरजेंसी एग्जिट भी तैयार किए गए. अगर किसी वजह से भगदड़ या कोई दूसरी परेशानी होती है तो लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया जा सके.

CCTV और ड्रोन से भी नजर
भीड़ पर नजर रखने के लिए मंदिर परिसर और रास्तों पर हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरे लगाए गए हैं. बड़े धार्मिक आयोजनों और नवरात्रि जैसे मौकों पर पुलिस और प्रशासन अतिरिक्त निगरानी करते हैं.

ऐसे मौकों पर ड्रोन और वॉच टावर के जरिए भीड़ की स्थिति पर नजर रखने की व्यवस्था की जाती है. इसका मकसद भीड़ के किसी हिस्से में अचानक ज्यादा दबाव बनने पर समय रहते कार्रवाई करना है.

अगर किसी जगह लोग जरूरत से ज्यादा संख्या में जमा होने लगें तो प्रशासन को स्थिति संभालने का मौका मिल सके, यही इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य है.

मेहरानगढ़ हादसे के बाद बनीं सख्त गाइडलाइंस
इस हादसे के बाद जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था. आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में बड़े मेलों और धार्मिक आयोजनों के लिए भीड़ प्रबंधन को लेकर कड़े नियम बनाए गए.

इन नियमों में धार्मिक स्थलों की क्षमता के हिसाब से भीड़ को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया. क्षमता से ज्यादा लोगों को एक साथ अंदर जाने से रोकने की व्यवस्था की गई. बड़े आयोजनों में भारी पुलिस बल और आरएसी की तैनाती को भी जरूरी किया गया.

यानी मेहरानगढ़ हादसे के बाद सिर्फ मंदिर की व्यवस्था बदलने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ को संभालने के लिए व्यापक स्तर पर नियम बनाने पर जोर दिया गया.

लखीसराय और उज्जैन के बाद फिर वही सवाल
लखीसराय में 7 लोगों की मौत और उज्जैन में अफरा-तफरी की घटनाएं बताती हैं कि भीड़ के बीच छोटी सी अफवाह भी कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है. लखीसराय में बिजली के पोल और करंट की अफवाह ने हालात बिगाड़ दिए. उज्जैन में भी करंट की अफवाह के बीच श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मची और कई लोग घायल हुए.

इन घटनाओं के बीच 2008 का मेहरानगढ़ हादसा एक बड़ा सबक है. उस समय भीड़, संकरा रास्ता, टूटे बैरिकेड्स और अफवाह ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई.

मेहरानगढ़ हादसे के बाद रास्ते चौड़े किए गए, आने-जाने की व्यवस्था अलग की गई, मजबूत बैरिकेडिंग लगाई गई, इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए और CCTV-ड्रोन से निगरानी जैसी व्यवस्थाएं शुरू की गईं. इसके बावजूद लखीसराय और उज्जैन जैसी घटनाएं यह सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि देश के हर बड़े धार्मिक आयोजन में इन व्यवस्थाओं को जमीन पर कितनी मजबूती से लागू किया जा रहा है. भीड़ के बीच अफवाह फैलने से पहले उसे रोकना और किसी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना आज भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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