/Explainer: राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए HFSS फूड बच्चों के लिए क्यों है चिंता का विषय

Rajasthan Highcourt Bans HFSS Foods: राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और भविष्य को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए स्कूलों में मिलने वाले जंक फूड और हाई फैट, शुगर एंड साल्ट यानी HFSS खाद्य पदार्थों पर सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंढ ने Gen-Z, Gen-Alpha और Gen-Beta के कल्याण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्कूलों में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि रोक केवल स्कूल परिसर तक सीमित नहीं रहेगी. स्कूल के मुख्य गेट से 50 मीटर के दायरे में भी ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकेगी. अदालत का जोर इस बात पर है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ उनके स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और बेहतर बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है.

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स्कूलों में किन खाद्य पदार्थों पर रोक की बात?

HFSS का मतलब ऐसे खाद्य पदार्थों से है जिनमें वसा यानी Fat, चीनी यानी Sugar और नमक यानी Salt की मात्रा अधिक होती है. इन्हें आम बोलचाल में जंक फूड या कई मामलों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड भी कहा जाता है.

हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक राजस्थान के स्कूलों में कार्बोनेटेड ड्रिंक, चिप्स, ट्रांस फैट वाले बेकरी उत्पाद और अन्य HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

बच्चों को आकर्षित करने के लिए बाजार में ऐसे कई उत्पाद आकर्षक पैकेजिंग, विज्ञापन और उपहारों के साथ उपलब्ध होते हैं. इनमें कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूस, फ्लेवर्ड मिल्क और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे मीठे पेय शामिल हैं. इसके अलावा पैकेट वाले आलू चिप्स, भुजिया और दूसरे नमकीन स्नैक्स भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं.

बिस्कुट, कुकीज, केक, पेस्ट्री, डोनट्स और रस्क जैसे कई बेकरी उत्पादों में भी अधिक वसा या ट्रांस फैट पाया जा सकता है. वहीं बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स और इंस्टेंट नूडल्स जैसे फास्ट फूड तथा चॉकलेट, टॉफी, जेली, गमीज और मीठे सिरप वाले उत्पाद भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्यों चिंता का विषय है HFSS फूड?

बचपन शरीर और मस्तिष्क के विकास का महत्वपूर्ण दौर होता है. इस समय शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. अगर बच्चे बार-बार ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनमें कैलोरी अधिक लेकिन पोषण कम है, तो उनके नियमित आहार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

बढ़ सकता है मोटापे का खतरा

HFSS खाद्य पदार्थों में कैलोरी की मात्रा अधिक हो सकती है, जबकि जरूरी पोषक तत्व कम होते हैं. इनका लगातार और अधिक सेवन बच्चों में वजन बढ़ने और बाल्यकालीन मोटापे की समस्या का जोखिम बढ़ा सकता है.

टाइप-2 डायबिटीज का खतरा

अधिक रिफाइंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं. लंबे समय तक असंतुलित खान-पान और बढ़ते वजन के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस तथा टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है.

दिल की सेहत पर असर

कुछ HFSS खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट अधिक हो सकते हैं. इनका अधिक सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को बढ़ाने से जुड़ा है. ऐसी खान-पान की आदतें आगे चलकर हृदय रोगों के जोखिम को प्रभावित कर सकती हैं.

दांत और हड्डियों पर असर

मीठे पेय और अधिक शुगर वाले खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन बच्चों में दांतों की सड़न यानी कैविटी का खतरा बढ़ा सकता है. वहीं जब जंक फूड पौष्टिक भोजन की जगह लेने लगे, तो बच्चों को हड्डियों और विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते.

पाचन और पोषण प्रभावित हो सकता है

कई जंक फूड में फाइबर की मात्रा कम होती है. ऐसे भोजन का अधिक सेवन कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से जुड़ सकता है. सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब बच्चा जंक फूड से पेट भरने के कारण दाल, हरी सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक भोजन कम खाने लगे. इससे जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी का जोखिम बढ़ सकता है.

व्यवहार और एकाग्रता पर भी सवाल

अत्यधिक चीनी और कृत्रिम रंगों वाले खाद्य पदार्थों को बच्चों में चंचलता, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याओं से जोड़ा जाता रहा है. हालांकि हर बच्चे पर इसका प्रभाव समान नहीं होता, इसलिए बच्चों के भोजन में संतुलन और पोषण को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है.

स्कूलों में क्या व्यवस्था करने के निर्देश?

हाईकोर्ट ने राज्य और FSSAI को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर स्कूलों में 2020 के खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन की जानकारी देने को कहा है.

जिला मजिस्ट्रेट और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए मासिक निरीक्षण करना होगा. इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में चार सप्ताह के भीतर School Food Safety and Nutrition Committee गठित करनी होगी.

स्कूल कैंटीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की कैलोरी और पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश भी दिया गया है. इससे बच्चों और अभिभावकों को भोजन की गुणवत्ता और पोषण संबंधी जानकारी समझने में मदद मिल सकती है.

ग्रामीण सरकारी स्कूलों की सुविधाओं पर भी ध्यान

अदालत ने केवल खान-पान को लेकर चिंता नहीं जताई है. ग्रामीण और गांवों के सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पर भी कोर्ट ने चिंता व्यक्त की. ग्रामीण सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण और उनकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.

साथ ही शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया गया. हालांकि इसके साथ बच्चों की पढ़ने, लिखने और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता बनाए रखने को भी महत्वपूर्ण बताया गया.

बच्चों के लिए क्या है बड़ा संदेश?

हाईकोर्ट के निर्देशों का मूल उद्देश्य बच्चों को केवल स्कूल में शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनके समग्र विकास पर ध्यान देना है. स्कूलों में मिलने वाला भोजन बच्चों की रोजमर्रा की आदतों को प्रभावित कर सकता है. इसलिए पौष्टिक भोजन, सुरक्षित स्कूल वातावरण और बेहतर बुनियादी सुविधाएं बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं.

माता-पिता और स्कूल दोनों की भूमिका यहां अहम हो जाती है. बच्चों को केवल जंक फूड से दूर रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें फल, सब्जियां, दाल, दूध, साबुत अनाज और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित करना भी जरूरी है. संतुलित खान-पान और सही जानकारी के जरिए बच्चों में बचपन से ही बेहतर भोजन की आदत विकसित की जा सकती है.