नहीं पकड़ते तो फेस्टिव सीजन में बेच देते 60 लाख की नकली ब्रांडेड जींस, फ्रॉड करने वालों को पुलिस ने दबोचा

Jodhpur News: जोधपुर में फेस्टिवल सीजन के दौरान नकली ब्रांडेड जींस की बिक्री का मामला सामने आया है. उदयमंदिर थाना पुलिस ने दर्पण सिनेमा के पास जय ब्रदर्श दुकान पर छापा मारकर USPA, Levis और Hilfiger ब्रांड के नाम पर 60-70 लाख रुपये की नकली शर्ट और पैंट जब्त किए.
Jodhpur News: जोधपुर शहर में फेस्टिवल सीजन के दौरान बाजारों में नकली ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री में इजाफा हुआ है. इस पर उदयमंदिर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दर्पण सिनेमा के पास जय ब्रदर्श दुकान पर छापा मारा. छापेमारी में भारी मात्रा में नकली कपड़े बरामद किए गए, जो USPA, Levis और Hilfiger जैसी नामी कंपनियों के नाम पर बेचे जा रहे थे. इन नकली वस्तुओं की बाजार में अनुमानित कीमत 60-70 लाख रुपये बताई जा रही है.
बरामदगी और कार्रवाई की जानकारी
पुलिस ने गोदाम से 1020 Hilfiger ब्रांड की शर्ट, 249 पैंट, USPA की 800 शर्ट, 117 पैंट, और Levis ब्रांड की 120 शर्ट व 75 पैंट जब्त कीं. यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि फेस्टिवल सीजन में कई दुकानदार नकली माल को नामी ब्रांड्स के रूप में बेच रहे हैं. उदयमंदिर पुलिस ने तुरंत छापा मारकर इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया.
आरोपी की पहचान और पुलिस की सख्ती
गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिलीप सिंह पुत्र नरसिंह (उम्र 31 साल), जाति जाट, निवासी पड़ासला, पुलिस थाना बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों से बचाया जा सके और बाजार में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.
