Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रेज़ांग ला के हीरो को सलाम, फरहान अख्तर और राशि खन्ना ने मेजर शैतान सिंह भाटी को दी श्रद्धांजलि

Rajasthan news: मेजर शैतान सिंह भाटी (परम वीर चक्र) के जीवन पर बनी फिल्म '120 बहादुर' के अभिनेता फरहान अख्तर और राशि खन्ना जोधपुर पहुंचे. उन्होंने मेजर साहब के परिवार से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और कागा श्मशान में श्रद्धांजलि दी, जिसे अभिनेताओं ने 'गर्व का अनुभव' बताया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Bhupendra bishnoi
Published: Nov 06, 2025, 06:25 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 06:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बदलेगा मौसम, सुबह और रात में चलेगी ठंडी हवाएं
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदलेगा मौसम, सुबह और रात में चलेगी ठंडी हवाएं

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर जहां बिना पत्थर चढ़ाए नहीं चलता ट्रैक्टर, जानें पीछे की वजह
8 Photos
rajasthan temple

राजस्थान का चमत्कारी मंदिर जहां बिना पत्थर चढ़ाए नहीं चलता ट्रैक्टर, जानें पीछे की वजह

रामेश्वर धाम त्रिवेणी मेला 2025: श्रद्धा, स्नान और नाल प्रतियोगिता बना आकर्षण का केंद्र, देखें फोटोज
6 Photos
sawai amdhopur news

रामेश्वर धाम त्रिवेणी मेला 2025: श्रद्धा, स्नान और नाल प्रतियोगिता बना आकर्षण का केंद्र, देखें फोटोज

क्यों हिट है राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, सर्दियों में ट्राय करें घर पर ये आसान सी रेसिपी
9 Photos
Rajasthan famous Food

क्यों हिट है राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा, सर्दियों में ट्राय करें घर पर ये आसान सी रेसिपी

रेज़ांग ला के हीरो को सलाम, फरहान अख्तर और राशि खन्ना ने मेजर शैतान सिंह भाटी को दी श्रद्धांजलि

Major Shaitan Singh Bhati: 1962 के भारत-चीन युद्ध में लद्दाख के रेज़ांग ला दर्रे पर अदम्य साहस का परिचय देने वाले परम वीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी आज भी देश के लिए प्रेरणा बने हुए हैं. जोधपुर ज़िले के बांसू गांव में जन्मे इस वीर सपूत ने 18 नवंबर 1962 को अपनी कुमायूं रेजीमेंट की 'सी' कंपनी के साथ अद्भुत वीरता दिखाते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे और अंतिम सांस तक डटे रहे थे.

फिल्म '120 बहादुर' की टीम
मेजर शैतान सिंह के इसी प्रेरणादाई जीवन पर आधारित फिल्म '120 बहादुर' 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म के प्रमोशन और मेजर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए अभिनेता फरहान अख्तर और अभिनेत्री राशि खन्ना जोधपुर पहुंचे. दोनों अभिनेताओं ने सबसे पहले मेजर शैतान सिंह के परिवार से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद, वे कागा स्थित श्मशान घाट पहुंचे और अमर शहीद मेजर शैतान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.


अभिनेताओं ने व्यक्त की भावनाएं
पत्रकारों से बात करते हुए फरहान अख्तर ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने में लगता है कि यह फिल्म नहीं, फिल्म से कुछ ज्यादा है. यह फिल्म मेरे पास इसी तरीके से आई. इसे बनाकर मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रहा हूं. परिवार ने कहा था कि ऐसी फिल्म बनाना जिस पर गर्व हो. मुझे खुशी है कि परिवार ने हम पर भरोसा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

"अभिनेत्री राशि खन्ना ने भी देश के प्रति गर्व व्यक्त किया और कहा कि देशभक्ति फिल्म करते वक्त एक अलग फीलिंग आती है. वहीं, मेजर शैतान सिंह के परिवार के सदस्यों ने इसे एक गौरवशाली पल बताया.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं jodhpur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news