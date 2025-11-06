रेज़ांग ला के हीरो को सलाम, फरहान अख्तर और राशि खन्ना ने मेजर शैतान सिंह भाटी को दी श्रद्धांजलि

Rajasthan news: मेजर शैतान सिंह भाटी (परम वीर चक्र) के जीवन पर बनी फिल्म '120 बहादुर' के अभिनेता फरहान अख्तर और राशि खन्ना जोधपुर पहुंचे. उन्होंने मेजर साहब के परिवार से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और कागा श्मशान में श्रद्धांजलि दी, जिसे अभिनेताओं ने 'गर्व का अनुभव' बताया.
Major Shaitan Singh Bhati: 1962 के भारत-चीन युद्ध में लद्दाख के रेज़ांग ला दर्रे पर अदम्य साहस का परिचय देने वाले परम वीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी आज भी देश के लिए प्रेरणा बने हुए हैं. जोधपुर ज़िले के बांसू गांव में जन्मे इस वीर सपूत ने 18 नवंबर 1962 को अपनी कुमायूं रेजीमेंट की 'सी' कंपनी के साथ अद्भुत वीरता दिखाते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे और अंतिम सांस तक डटे रहे थे.
फिल्म '120 बहादुर' की टीम
मेजर शैतान सिंह के इसी प्रेरणादाई जीवन पर आधारित फिल्म '120 बहादुर' 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म के प्रमोशन और मेजर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए अभिनेता फरहान अख्तर और अभिनेत्री राशि खन्ना जोधपुर पहुंचे. दोनों अभिनेताओं ने सबसे पहले मेजर शैतान सिंह के परिवार से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद, वे कागा स्थित श्मशान घाट पहुंचे और अमर शहीद मेजर शैतान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
अभिनेताओं ने व्यक्त की भावनाएं
पत्रकारों से बात करते हुए फरहान अख्तर ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने में लगता है कि यह फिल्म नहीं, फिल्म से कुछ ज्यादा है. यह फिल्म मेरे पास इसी तरीके से आई. इसे बनाकर मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रहा हूं. परिवार ने कहा था कि ऐसी फिल्म बनाना जिस पर गर्व हो. मुझे खुशी है कि परिवार ने हम पर भरोसा किया.
"अभिनेत्री राशि खन्ना ने भी देश के प्रति गर्व व्यक्त किया और कहा कि देशभक्ति फिल्म करते वक्त एक अलग फीलिंग आती है. वहीं, मेजर शैतान सिंह के परिवार के सदस्यों ने इसे एक गौरवशाली पल बताया.
