Barmer News: पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत झाक के निवासी डॉ. देवाराम पंवार और उनकी पत्नी धापू को एक विशेष सम्मान मिलने जा रहा है. उन्हें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित भव्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

यह सम्मान उनके कृषि और पशुपालन में नवाचार और समर्पण का प्रतीक है, जो पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है. डॉ. पंवार एक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने बकरी पालन में नवाचार किया है और कई किसानों को इस व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है. उन्हें हाल ही में बकरी महाकुंभ 2024 में उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया था. इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगभग 1,800 विशेष अतिथि भाग लेंगे, जिनमें वाइब्रेंट गांवों के सरपंच और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं.

डॉ. देवाराम पंवार और उनकी पत्नी धापू ने अपनी मेहनत और नवाचार से न केवल अपनी आय बढ़ाई है, बल्कि वे अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का कुशल उपयोग करते हुए, उन्होंने औषधीय खेती को अपनाया और उन्नत पशुपालन तकनीकों को अपने खेतों में लागू किया.

Trending Now



उनकी इन पहलों ने न केवल उनकी आय में वृद्धि की है, बल्कि वे अपने अनुभवों को साझा कर अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं. उनकी औषधीय खेती और पशुपालन तकनीकें देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और वे अब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किए जाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-