जोधपुर में कलयुगी पिता की हैवानियत, पत्नी समेत 4 मासूम बच्चियों का फोड़ा सिर

Jodhpur Crime: राजस्थान के जोधपुर जिले में प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी और 4 मासूम बेटियों के सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

6 साल से 10 साल की उम्र की बच्चियों सहित सभी को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया है. आरोपी की पहचान नवरतन के रूप में हुई है.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके चलते पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. मिली जानकारी के अनुसार नवरतन ने घर में किसी विवाद के बाद पत्नी और बच्चियों पर हमला किया.

पुलिस के अनुसार, यह मामला अत्यंत गंभीर है और आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा. एमडीएम अस्पताल में पीड़ितों का इलाज जारी है, जहां डॉक्टरों ने बच्चियों की स्थिति चिंताजनक बताई है.

बालेसर के ब्राह्मणों की ढाणी में रविवार को हुए सड़क हादसे में दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के अनुसार बारात में आई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में अनोपाराम शर्मा (40) का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि लुंबाराम शर्मा (50) भी गंभीर रूप से घायल हुए.

दोनों को तुरंत बालेसर सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने पर जोधपुर रेफर कर दिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फॉर्च्यूनर का चालक राजेश, निवासी रंगाला (जालौर), को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया. जिसके कारण वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.