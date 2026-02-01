Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लंबी पूछताछ के बाद भी नहीं सुलझी मौत की गुत्थी, साध्वी के पिता से घंटों तक हुआ सवाल-जवाब

Sadhvi Prem Baisa Death Case: जोधपुर के एसीपी कार्यालय में डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल सहित अन्य पुलिस के अधिकारी पहुंचे और साध्वी के पिता को यहां पर बुलाया गया और कुछ पूछताछ की गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Feb 01, 2026, 09:36 PM IST | Updated: Feb 01, 2026, 09:36 PM IST

Trending Photos

4 फरवरी से शुरू होगा अजमेर में निर्माण कार्य, बनाया जाएगा 2800 मीटर लंबा नाला
7 Photos
rajasthan government project

4 फरवरी से शुरू होगा अजमेर में निर्माण कार्य, बनाया जाएगा 2800 मीटर लंबा नाला

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Mirchi Vada

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

8 घंटे का सफर अब 5 घंटे में! 16 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है कोटा–भोपाल एक्सप्रेसवे, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां!
7 Photos
rajasthan government project

8 घंटे का सफर अब 5 घंटे में! 16 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है कोटा–भोपाल एक्सप्रेसवे, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां!

कोटा में एकदम से पलटा मौसम, तेज गर्जना के साथ हुई बारिश
7 Photos
kota news

कोटा में एकदम से पलटा मौसम, तेज गर्जना के साथ हुई बारिश

लंबी पूछताछ के बाद भी नहीं सुलझी मौत की गुत्थी, साध्वी के पिता से घंटों तक हुआ सवाल-जवाब

Sadhvi Prem Baisa Death Case: जोधपुर के एसीपी कार्यालय में डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल सहित अन्य पुलिस के अधिकारी पहुंचे और साध्वी के पिता को यहां पर बुलाया गया और कुछ पूछताछ की गई. वहीं मीडिया से बात करते हुए डीपी विनीत बंसल ने बताया कि जब से ये घटना हुई है, तब से हमारे कमिश्नर साहब और हमारी पूरी टीम इस घटना की गंभीरता पूर्वक पड़ताल कर रही है.

आम जनता के दिमाग में जो सवाल है, उन सबका समावेश करते हुए हम मृतका का बैकग्राउड और उनके पिता का बैकग्राउड की जांच पड़ताल की. इनकी कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई मेडिकल नेगलेश हम सारे तरीके से उसको देख रहे हैं और उन सबका यहां पर हमने पूरी बैठक के साथ सीपी साहब के निर्देशानुसार हमने आज समीक्षा की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आज दोबारा घटनास्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया गया. कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी वहां पर उन सबका भी विश्लेषण किया जा रहा है. मृतका के पिता का मोबाइल फोन, उनकी कॉल डिटेल्स और जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबका भी विश्लेषण किया जा रहा है, कुछ और जो अकाउंट और चीज हैं वो हमारे लिए इस इन्वेस्टिगेशन में सहायक हैं, उन सबको हम लगातार तार्किक तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं. बहुत जल्द हम इसमें कुछ ना कुछ परिणाम आपको जल्दी ही इसमें घोषित करेंगे.

उन्होंने कहा कि जब पूछताछ के लिए किसी को बुलाते हैं और पूछताछ में जैसे कोई तथ्य होता है, तो उसको जब वेरीफाई करते हैं, तो फिर अगर उसमें कहीं कुछ और दोबारा हमें जरूरत होती है कि और आगे कुछ उसमें पूछताछ में कुछ और तथ्य चाहिए. इसलिए उसको बुलाया गया है. हमारे शक के दायरे से अभी कोई भी बाहर नहीं है.

किसी को हमने कोई क्लिन चिट भी नहीं दी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सही होगा हमारे SIT के द्वारा किसी का अनावश्यक रूप से कोई दबाव या कोई किसी प्रकार का हेरेसमेंट भी नहीं किया जाएगा, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी जो है उसमें कोई इस तरह की इजर्ड कहीं शो नहीं हुई है. वो सब लोगों को पता है कि किसी प्रकार की इर्जड उस प्रत्यक्ष तौर पर दिख नहीं रही थी ना कोई आंतरिक ना बहारी.

वहीं अब मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं पूछताछ के बाद साध्वी के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे यहां सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया गया है बाकी किसी तरह का कोई पुलिस का दबाव नहीं था, हालांकि उनसे पूछे गए सवाल की मोबाइल का पासवर्ड मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि मैं साध्वी के समाधि स्थल जा रहा था. पुलिस ने कहा कि एक बार मिलकर जाना. इसलिए मैं यहां कार्यालय पहुंचा हूं और मिलकर अब साध्वी की समाधि स्थल के लिए निकल रहा हूं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news