Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विक्रम भट्ट-पत्नी को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका: इंदिरा IVF मालिक से 30 करोड़ ठगी केस में जमानत खारिज, अभी अंदर ही रहेंगे दोनों

Jodhpur News: बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में तीनों आरोपियों – विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट और सह-आरोपी मेहबूब अंसारी – की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 01, 2026, 07:44 AM IST | Updated: Feb 01, 2026, 07:44 AM IST

Trending Photos

PM Kisan Yojana: क्या राजस्थान के लाखों किसानों के लिए बंपर साबित होने वाला है आज का बजट, पीएम किसान की 22वीं किस्त में होगा इजाफा?
10 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana: क्या राजस्थान के लाखों किसानों के लिए बंपर साबित होने वाला है आज का बजट, पीएम किसान की 22वीं किस्त में होगा इजाफा?

हे चांदी मैया आज फिर डूबो दी राजस्थान के निवेशकों की नैया! सोने के दाम के भी ढीले हुए तेवर, बजट पेश होने से पहले ही धराशाई हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट
10 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

हे चांदी मैया आज फिर डूबो दी राजस्थान के निवेशकों की नैया! सोने के दाम के भी ढीले हुए तेवर, बजट पेश होने से पहले ही धराशाई हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

राजस्थान में आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट, भयंकर आंधी-तूफान के साथ गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, इन जिलों में जारी हुई बेहिसाब बादल बरसने की चेतानवी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट, भयंकर आंधी-तूफान के साथ गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, इन जिलों में जारी हुई बेहिसाब बादल बरसने की चेतानवी

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Marwari mirch ka achar

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

विक्रम भट्ट-पत्नी को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका: इंदिरा IVF मालिक से 30 करोड़ ठगी केस में जमानत खारिज, अभी अंदर ही रहेंगे दोनों

Vikram Bhatt and Wife Bail Rejected: बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट और सह-आरोपी मेहबूब अंसारी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जोधपुर हाईकोर्ट ने 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं. ऐसे में राजस्थान की कड़ाके की सर्दी में भी ये आरोपी जेल में ही रहेंगे.


जमानत याचिका पर सुनवाई और अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार भारवनी ने की. सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि धोखाधड़ी की जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अनुसंधान बाकी है. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यदि इस समय जमानत मिलती है तो आरोपी गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं.

फर्जी बिलों से 4.23 करोड़ की ठगी का खुलासा
राजस्थान पुलिस की जांच में सामने आया है कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट ने अलग-अलग नामों से फर्जी बिल तैयार करवाए. इन फर्जी बिलों के आधार पर शिकायतकर्ता से विभिन्न खातों में कुल 4 करोड़ 23 लाख 13 हजार 424 रुपये ट्रांसफर करवाए गए. बाद में यह राशि आरोपियों के खातों में डाली गई और व्यक्तिगत उपयोग में ले ली गई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसमें से 1 करोड़ 65 लाख 69 हजार 955 रुपये का इस्तेमाल आरोपियों ने कर्ज चुकाने में किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सह-आरोपी की सक्रिय भूमिका और गवाहों पर दबाव
सह-आरोपी मेहबूब अंसारी पर भी आपराधिक कृत्य में सक्रिय भूमिका का आरोप है. जांच में उसके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष जांच खतरे में पड़ सकती है.

अदालत ने तीनों याचिकाएं खारिज कीं
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विक्रम भट्ट (पुत्र प्रवीण भट्ट), श्वेताम्बरी वी. भट्ट (पत्नी विक्रम भट्ट) और मेहबूब अंसारी (पुत्र उस्मान अंसारी) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. अदालत ने माना कि मामले की गंभीरता, धन की बड़ी राशि और जांच की स्थिति को देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news