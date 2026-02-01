विक्रम भट्ट-पत्नी को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका: इंदिरा IVF मालिक से 30 करोड़ ठगी केस में जमानत खारिज, अभी अंदर ही रहेंगे दोनों

Vikram Bhatt and Wife Bail Rejected: बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट और सह-आरोपी मेहबूब अंसारी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जोधपुर हाईकोर्ट ने 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं. ऐसे में राजस्थान की कड़ाके की सर्दी में भी ये आरोपी जेल में ही रहेंगे.



जमानत याचिका पर सुनवाई और अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार भारवनी ने की. सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि धोखाधड़ी की जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अनुसंधान बाकी है. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यदि इस समय जमानत मिलती है तो आरोपी गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं.

फर्जी बिलों से 4.23 करोड़ की ठगी का खुलासा

राजस्थान पुलिस की जांच में सामने आया है कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट ने अलग-अलग नामों से फर्जी बिल तैयार करवाए. इन फर्जी बिलों के आधार पर शिकायतकर्ता से विभिन्न खातों में कुल 4 करोड़ 23 लाख 13 हजार 424 रुपये ट्रांसफर करवाए गए. बाद में यह राशि आरोपियों के खातों में डाली गई और व्यक्तिगत उपयोग में ले ली गई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसमें से 1 करोड़ 65 लाख 69 हजार 955 रुपये का इस्तेमाल आरोपियों ने कर्ज चुकाने में किया.

सह-आरोपी की सक्रिय भूमिका और गवाहों पर दबाव

सह-आरोपी मेहबूब अंसारी पर भी आपराधिक कृत्य में सक्रिय भूमिका का आरोप है. जांच में उसके खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष जांच खतरे में पड़ सकती है.

अदालत ने तीनों याचिकाएं खारिज कीं

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विक्रम भट्ट (पुत्र प्रवीण भट्ट), श्वेताम्बरी वी. भट्ट (पत्नी विक्रम भट्ट) और मेहबूब अंसारी (पुत्र उस्मान अंसारी) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. अदालत ने माना कि मामले की गंभीरता, धन की बड़ी राशि और जांच की स्थिति को देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती.

