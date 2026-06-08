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जहर खाने से पहले किए दो पोस्ट, अब ट्रोलर्स के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

Anita Bishnoi: जोधपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई के जहर खाने के मामले में उनके पति दीनाराम ने बनाड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. घटना के चार दिन बाद दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 08, 2026, 08:55 AM|Updated: Jun 08, 2026, 08:55 AM
जहर खाने से पहले किए दो पोस्ट, अब ट्रोलर्स के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
Image Credit: Jodhpur Crime News

Jodhpur Crime News: जहर खाने वाली इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई के केस में एफआईआर दर्ज हुई है. उनके पति दीनाराम ने जोधपुर के बनाड़ थाने में शनिवार को केस दर्ज कराया है. घटना के 4 दिन बाद हुई रिपोर्ट में आरोप है अनीता की इंस्टाग्राम आईडी पर पर गलत कमेंट कर ट्रोल किया गया था. इन्फ्लूएंसर ने जहर खाने से पहले दो सोशल मीडिया पोस्ट भी की थी. इसके कुछ देर बाद ही इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अनीता ने कहा - औरतों का मरना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है. फिर जहर खा लिया था.

घटना के बाद इन्फ्लूएंसर के पति दीनाराम का कहना था कि कुछ लोकल इन्फ्लूएंसर और मेरे परिवार के लोग मिलकर मेरी पत्नी को ट्रोल कर रहे थे. उन्होंने बताया- परिवार के लोगों ने कहा था कि दूसरे लोगों से तेरी बेइज्जती करवाएंगे. इन लोगों ने मिलकर उसे सुसाइड के लिए उकसाया है. पति दीनाराम ने बताया- वॉट्सएप पर भी कई मैसेज किए गए थे. इसके सबूत और रिकॉर्डिंग भी हमारे पास हैं. रिपोर्ट मालाराम और अन्य लोगों के खिलाफ दी गई है.

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बनाड़ थाना अधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि पति की रिपोर्ट पर आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की वजह से जहर खाने का कारण बताया गया. पति दीनाराम ने मालाराम के खिलाफ रिपोर्ट दी है. इस पर पुलिस ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल अनीता बिश्नोई बयान देने की स्थिति में नहीं है. बयान लेने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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