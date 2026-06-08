/जहर खाने से पहले किए दो पोस्ट, अब ट्रोलर्स के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

Jodhpur Crime News: जहर खाने वाली इन्फ्लूएंसर अनीता बिश्नोई के केस में एफआईआर दर्ज हुई है. उनके पति दीनाराम ने जोधपुर के बनाड़ थाने में शनिवार को केस दर्ज कराया है. घटना के 4 दिन बाद हुई रिपोर्ट में आरोप है अनीता की इंस्टाग्राम आईडी पर पर गलत कमेंट कर ट्रोल किया गया था. इन्फ्लूएंसर ने जहर खाने से पहले दो सोशल मीडिया पोस्ट भी की थी. इसके कुछ देर बाद ही इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अनीता ने कहा - औरतों का मरना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है. फिर जहर खा लिया था.

घटना के बाद इन्फ्लूएंसर के पति दीनाराम का कहना था कि कुछ लोकल इन्फ्लूएंसर और मेरे परिवार के लोग मिलकर मेरी पत्नी को ट्रोल कर रहे थे. उन्होंने बताया- परिवार के लोगों ने कहा था कि दूसरे लोगों से तेरी बेइज्जती करवाएंगे. इन लोगों ने मिलकर उसे सुसाइड के लिए उकसाया है. पति दीनाराम ने बताया- वॉट्सएप पर भी कई मैसेज किए गए थे. इसके सबूत और रिकॉर्डिंग भी हमारे पास हैं. रिपोर्ट मालाराम और अन्य लोगों के खिलाफ दी गई है.

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बनाड़ थाना अधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि पति की रिपोर्ट पर आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की वजह से जहर खाने का कारण बताया गया. पति दीनाराम ने मालाराम के खिलाफ रिपोर्ट दी है. इस पर पुलिस ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल अनीता बिश्नोई बयान देने की स्थिति में नहीं है. बयान लेने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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