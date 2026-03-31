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जोधपुर में रातानाडा पार्क का विकास शुरू, हाईकोर्ट से राहत के बाद JDA ने तेज किया काम

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद JDA की टीम ने पार्क क्षेत्र की साफ-सफाई और आवश्यक पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू कर दिया. पार्क में सीवरेज लाइनों को दुरुस्त करने के साथ-साथ विद्युत लाइनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का काम भी एक साथ किया जा रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByRakesh kumar bhardwaj
Published:Mar 31, 2026, 08:21 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 08:21 PM IST

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जोधपुर में रातानाडा पार्क का विकास शुरू, हाईकोर्ट से राहत के बाद JDA ने तेज किया काम

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रातानाडा स्थित पार्क के विकास कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है. कोर्ट द्वारा पूर्व में वक्त ट्रिब्यूनल द्वारा जारी यथास्थिति आदेश को रद्द किए जाने के बाद मंगलवार सुबह से ही मौके पर काम तेज गति से प्रारंभ हो गया.

JDA की टीम ने सबसे पहले पार्क क्षेत्र की साफ-सफाई और आवश्यक पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू किया. इसके साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत की प्रतिमा स्थापित करने के लिए फाउंडेशन (नींव) निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है.

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पार्क में सीवरेज लाइनों को दुरुस्त करने के साथ-साथ विद्युत लाइनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का काम भी एक साथ किया जा रहा है. किसी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया. रातानाडा थाना अधिकारी दिनेश लाखावत पुलिस जाप्ते के साथ पूरे समय मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई.

JDA के अधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में दिनभर कार्य जारी रहा. अधिकारियों का कहना है कि तेजी से काम पूरा कर जल्द ही पार्क को विकसित कर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा. इसके बाद यहां शेखावत की प्रतिमा का विधिवत अनावरण भी किया जाएगा.

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