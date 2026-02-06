जोधपुर में मिठाई फैक्ट्री का काला सच! पैरों से गूंथा जा रहा फेनी का आटा, वीडियो देख आ जाएगी उल्टी

Jodhpur Viral Video: जोधपुर से वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, यह आटा राजस्थान की लोकप्रिय पारंपरिक मिठाई फेनी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था. वीडियो सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है.

वीडियो में दिखी स्वच्छता की खुली अनदेखी

वायरल फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मजदूर एक बड़े कंटेनर के अंदर खड़े होकर अपने पैरों से आटा गूंथ रहे हैं. न तो उनके पैरों में जूते हैं, न किसी तरह के सेफ्टी गियर और न ही स्वच्छता से जुड़ा कोई इंतजाम नजर आता है.

यह तरीका खाद्य सुरक्षा के बुनियादी नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से खाने में संक्रमण फैलने और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सोशल मीडिया पर भड़का लोगों का गुस्सा

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इस घटना को घिनौना और शर्मनाक बताया, वहीं कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि शायद ऐसी चीजें बंद दरवाजों के पीछे आम हों.

कई यूजर्स ने खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को टैग कर सख्त कार्रवाई और जांच की मांग की है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी हालत में खाना बनाया जा रहा है, तो उपभोक्ता आखिर किस पर भरोसा करें. यह मामला दिखाता है कि लोगों में अब खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर अविश्वास और चिंता लगातार बढ़ रही है.

फेनी जैसी मिठाई में सफाई क्यों है बेहद जरूरी

फेनी, जिसे फीणी या सुतरफेनी भी कहा जाता है, राजस्थान और गुजरात की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है. इसे आटे के बेहद पतले धागों से तैयार किया जाता है, जिन्हें घी में डीप फ्राई कर चीनी की चाशनी या मीठे दूध के साथ परोसा जाता है.

चूंकि इस मिठाई की तैयारी में आटे का सीधा संपर्क होता है, इसलिए साफ-सफाई और हाइजीन का पालन बेहद जरूरी माना जाता है. थोड़ी सी लापरवाही भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, खासकर जब इसे बच्चे और बुजुर्ग भी खाते हैं.

सख्त जांच और कार्रवाई की उठी मांग

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से तत्काल जांच की मांग की है. उपभोक्ताओं का कहना है कि ऐसी घटनाएं न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, बल्कि स्थानीय खाद्य उत्पादों की साख को भी नुकसान पहुंचाती हैं.

लोगों की मांग है कि खाद्य निर्माण इकाइयों पर नियमित निरीक्षण और कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो और उपभोक्ताओं का भरोसा बना रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-