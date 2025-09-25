पूर्व CM अशोक गहलोत ने फिर उठाया कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा, PM मोदी के दौरे के बीच साधा निशाना

Jodhpur News: उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड एक बार फिर सियासी सुर्खियों में आ गया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बीच इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर कन्हैयालाल के परिवार से हाल ही में हुई मुलाकात का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि घटना को कई साल बीत जाने के बावजूद न्याय नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि आज तक आरोपियों को सजा नहीं मिली है, जबकि उनकी तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ सामने आईं. अगर हमारी सरकार होती तो अब तक दोषियों को सजा हो चुकी होती.

गहलोत ने आगे आरोप लगाया कि केस NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के पास होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में न्याय में देरी जनता के मन में कई शंकाएं खड़ी करती है.

बता दें कि उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैयालाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. अब जब प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान दौरे पर हैं, तो गहलोत का यह बयान प्रदेश की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर रहा है.

गहलोत लगातार इस मुद्दे को उठाकर भाजपा सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, जबकि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग और तेज हो रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रदेश को अब तक की सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. पीएम मोदी यहां 42 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 2800 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करेंगे. इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे.

पीएम मोदी आज कुल 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. इसमें ऊर्जा, जल संसाधन, सड़क, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं.

इन परियोजनाओं का शिलान्यास होगा

बांसवाड़ा – 2800 मेगावाट का परमाणु बिजलीघर (42,000 करोड़ रुपये)

बीकानेर – 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना (8,500 करोड़ रुपये)

जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर – 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें (13,183 करोड़ रुपये)

राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, जयपुर, भरतपुर, अलवर – जल संसाधन में रामजल सेतु परियोजना के 9 कार्य (18,468 करोड़ रुपये)

बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर – 15 पेयजल परियोजनाएं (5,884 करोड़ रुपये)

भरतपुर - 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण और 119 अटल प्रगति पथ (878 करोड़ रुपये)

बीकानेर एवं जैसलमेर - 220 केवी क्षमता के 3 जीएसएस और सम्बद्ध लाइनें (348 करोड़ रुपये)

इन परियोजनाओं का लोकार्पण होगा

1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं और 925 मेगावाट का नोख सोलर पार्क, फलौदी (10,710 करोड़ रुपये)

पीएम कुसुम-सी योजना के तहत 895 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र (3,132 करोड़ रुपये)

ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसानाला और अन्य सिंचाई परियोजनाएं (2,365 करोड़ रुपये)

बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भर्तृहरि नगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर – 7 सड़क परियोजनाएं (1,758 करोड़ रुपये)

बाड़मेर – 220 केवी जीएसएस व लाइन निर्माण (142 करोड़ रुपये)

डीडवाना-कुचामन और झुंझुनूं – सीवरेज एवं जल प्रदाय परियोजनाएं (226 करोड़ रुपये)

आईटी डवलपमेंट एवं ई-गवर्नेंस सेंटर (140 करोड़ रुपये)

भरतपुर - आरबीएम चिकित्सालय में 250 बेड का अस्पताल (128 करोड़ रुपये)

नई ट्रेनें और नौकरियां भी मिलेंगी सौगात में

पीएम मोदी आज जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से नई ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे. इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे.

राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली

राजस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बताया जा रहा है. बांसवाड़ा का परमाणु बिजलीघर आने वाले वर्षों में प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. साथ ही, सौर ऊर्जा, जल परियोजनाएं, सड़क और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली है.