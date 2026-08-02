/जोधपुर में फूटा गहलोत का गुस्सा, बोतल में गंदा पानी दिखाकर सरकार पर बोला बड़ा हमला

Jodhpur News: राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. जोधपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए.

दूषित पेयजल से लेकर भुगतान में देरी, आरजीएचएस, शहरी रोजगार योजना, पट्टा वितरण, कांग्रेस संगठन, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चौथी बार गहलोत सरकार के नारों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जादूगरी-हेराफेरी वाले बयान तक, गहलोत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

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दूषित पानी को लेकर सरकार को घेरा

जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया, जब उदय मंदिर क्षेत्र के लोग बोतल में भरकर दूषित पेयजल लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचे. पानी देखकर गहलोत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसा पानी कोई पी भी नहीं सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में महीने में केवल नौ से दस दिन ही पेयजल आपूर्ति हो रही है. गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय वर्षों की मेहनत से तैयार हुई जल व्यवस्था को भी वर्तमान सरकार संभाल नहीं पा रही है. उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच कराने और सरकार से तत्काल समाधान की मांग की.

गहलोत ने किया अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र

गहलोत ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना शुरू की थी, जिससे हजारों गरीब परिवारों को रोजगार मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने केवल योजनाओं के नाम बदल दिए, लेकिन मजदूरों, ठेकेदारों और विभागों के भुगतान महीनों से लंबित हैं. उन्होंने कहा कि पट्टा अभियान ठप पड़ गया है, आरजीएचएस के अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलने से मरीज परेशान हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ व अन्य देयकों का भुगतान भी अटका हुआ है.

राजस्थान में जनता सरकार से नाराज है

चौथी बार 'गहलोत सरकार' के नारों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के ऐसे नारे सुनकर उन्हें संकोच होता है और वे उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यह कार्यकर्ताओं की भावना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान टिकटों और संगठन को लेकर लगातार सर्वे कराता है और सभी निर्णय उसी आधार पर होते हैं. गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में जनता सरकार से नाराज है और अगली बार कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है. साथ ही उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया.

'जादूगरी नहीं, हेराफेरी'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'जादूगरी नहीं, हेराफेरी' वाले बयान पर भी गहलोत ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि हेराफेरी तो सरकार कर रही है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि जादू कला भारत की प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध कला है, जिस पर गर्व होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें 'जादूगर' कहना अपमान नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों का प्यार और सम्मान है.

कांग्रेस में फूट दिखाने की कोशिश

कांग्रेस संगठन और प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक मजबूत हो रही है. उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर कांग्रेस में फूट दिखाने की कोशिश कर रही है. गहलोत ने डोटासरा की शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होने के दावे पर कहा कि उन्होंने कभी भी डोटासरा पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया और विपक्ष झूठा नैरेटिव बनाकर कांग्रेस नेताओं को आपस में लड़ाना चाहता है.

'हेराफेरी' वाले बयान का जवाब दिया

जोधपुर से अशोक गहलोत ने सरकार के खिलाफ पेयजल संकट से लेकर स्वास्थ्य, रोजगार, भुगतान, कांग्रेस संगठन और आगामी चुनाव तक कई मुद्दों पर खुलकर हमला बोला. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'हेराफेरी' वाले बयान का जवाब देते हुए भी उन्होंने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी. ऐसे में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी और सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.