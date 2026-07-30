/पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का BJP पर हमला, बोले- गहलोत की जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर रही सरकार

Rajasthan Politics: राजस्थान के जोधपुर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है.

बद्रीराम जाखड़ ने कहा कि प्रदेश में चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव करवाने से बच रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कार्यकाल में अपेक्षित काम नहीं किया, जिसके चलते उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय चुनाव करवाने के पक्ष में है, लेकिन सरकार लगातार समय निकालने का प्रयास कर रही है.

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पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने कहा कि सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर जनता को योजनाओं का लाभ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जोधपुर में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता था.

जाखड़ ने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर आने से बचते हैं और उन्हें जोधपुर के नाम से ही डर लगता है. उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामकाज का आकलन कर रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी.



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राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. छात्र नेता शुभम रेवाड़ आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें जबरन अस्पताल भेजा गया. इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए टेंट भी हटवा दिए, जिसके बाद छात्रों में नाराज़गी देखने को मिली.

छात्रों का कहना है कि जब तक छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं किए जाते, उनका आंदोलन जारी रहेगा. वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और आवश्यक कार्रवाई की गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगा या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप लेगा. फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है.

