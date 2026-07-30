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पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का BJP पर हमला, बोले- गहलोत की जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर रही सरकार

Rajasthan Politics: पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का प्रयास कर रही है, जिससे आम लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rakesh Kumar Bhardwaj
Published:Jul 30, 2026, 04:37 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 04:37 PM IST
पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का BJP पर हमला, बोले- गहलोत की जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर रही सरकार
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान के जोधपुर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है.

बद्रीराम जाखड़ ने कहा कि प्रदेश में चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव करवाने से बच रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कार्यकाल में अपेक्षित काम नहीं किया, जिसके चलते उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय चुनाव करवाने के पक्ष में है, लेकिन सरकार लगातार समय निकालने का प्रयास कर रही है.

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पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने कहा कि सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर जनता को योजनाओं का लाभ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते जोधपुर में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता था.

जाखड़ ने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर आने से बचते हैं और उन्हें जोधपुर के नाम से ही डर लगता है. उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामकाज का आकलन कर रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. छात्र नेता शुभम रेवाड़ आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें जबरन अस्पताल भेजा गया. इस दौरान विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया. पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए टेंट भी हटवा दिए, जिसके बाद छात्रों में नाराज़गी देखने को मिली.

छात्रों का कहना है कि जब तक छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं किए जाते, उनका आंदोलन जारी रहेगा. वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और आवश्यक कार्रवाई की गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगा या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप लेगा. फिलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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