नए सत्र की शुरुआत में महंगाई का झटका, जोधपुर में यूनिफॉर्म से लेकर किताबें तक हुईं महंगी

Jodhpur School Uniform Price Hike: नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इस बार अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी साफ नजर आ रहा है. स्कूल यूनिफॉर्म और जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों ने परेशानी बढ़ा दी है.
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Jodhpur School Uniform Price Hike: जोधपुर में नए सत्र के साथ ही यूनिफॉर्म, जूते, बैग और स्टेशनरी की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है. निजी स्कूलों द्वारा छात्रों को सख्ती से नियमित यूनिफॉर्म में आने के निर्देश दिए जा रहे हैं. ऐसे में अभिभावकों को मजबूरन नई यूनिफॉर्म और अन्य सामान खरीदना पड़ रहा है.
रियलिटी चेक में सामने आया है कि इस बार यूनिफॉर्म और स्कूल सामग्री की कीमतों में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जहां एक यूनिफॉर्म की कीमत 400 से 800 रुपये तक पहुंच गई है. कपड़े के दाम बढ़ने के साथ-साथ सिलाई और अन्य खर्चों में भी इजाफा हुआ है, जिसका 600 रुपये के बीच थी. वहीं अब यह बढ़कर 500 से सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है.
यूनिफॉर्म के साथ टाई, बेल्ट, सॉक्स और जूतों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. ऐसे में एक छात्र की पूरी यूनिफॉर्म पर करीब 1500 से 2000 रुपये तक का खर्च आ रहा है. इसके अलावा किताबें, बैग और स्टेशनरी को मिलाकर प्रति छात्र करीब 5 से 6 हजार रुपये तक का खर्च हो रहा है, जिससे अभिभावकों का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है.
वहीं छात्रों का कहना है कि स्कूल टीचर्स द्वारा यूनिफॉर्म में आने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. कई जगहों पर यूनिफॉर्म में नहीं आने पर पनिशमेंट देने और पेनल्टी लगाने की बात भी कही जा रही है, जिससे उनपर भी मानसिक दबाव बन रहा है. स्कूल में बोला गया है कि रोज यूनिफॉर्म में आना जरूरी है, नहीं तो सजा मिलेगी या जुर्माना लगेगा. इसलिए हमें जल्दी-जल्दी नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ रही है.
कुल मिलाकर, नए सत्र की शुरुआत जहां बच्चों के लिए उत्साह लेकर आई है. वहीं अभिभावकों और छात्रों दोनों के लिए बढ़ते खर्च और दबाव की चिंता भी साथ लाई है. देखना होगा कि इस बढ़ती महंगाई के बीच राहत के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं.
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