Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मरने के बाद भी सुकून से नहीं उठा जनाजा, लापरवाही के चलते 3 KM पानी से होकर गुजरी शव यात्रा

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के ओसियां में शव यात्रा लाते समय रास्ते में दो से ढाई फीट ऊंचे पानी में होकर गुजरना पड़ा. पानी से होकर शव लेकर जा रहे परिजनों औरव ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार और प्रशासन पर अलग अलग कयास लगा रहे हैं. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Sep 13, 2025, 07:27 AM IST | Updated: Sep 13, 2025, 07:27 AM IST

Trending Photos

राजस्थान से लुका-छिपी खेल रहा मानसून, अगले दो से तीन दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान से लुका-छिपी खेल रहा मानसून, अगले दो से तीन दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात
7 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!
9 Photos
rajasthani ghevar

राजस्थानी घेवर आपने खाया क्या ? स्वाद ऐसा जुबान पर छोड़ जाए याद!

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! 17 सितंबर से फिर सक्रिय होने की संभावना

मरने के बाद भी सुकून से नहीं उठा जनाजा, लापरवाही के चलते 3 KM पानी से होकर गुजरी शव यात्रा

Jodhpour News: ओसियां चेराई में 31 अगस्त की रात हुई भारी बारिश के बाद हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं. चेराई महादेव नगर से होकर यह पानी सामेरी भाखरी तक पहुंच गया है और करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. सुमेरी भाखरी से रावलई नाडी जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न और क्षतिग्रस्त हो चुका है.

गुरुवार को पांचला खुर्द निवासी वार्ड पंच जोगाराम सारण की माताजी, सुगनी देवी (72) पत्नी किशनाराम का निधन हो गया. शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए शव को रावलई नाडी ले जाया गया. सारणों की ढाणी से रवलाई नाडी छः किलोमीटर रास्ते में से तीन किलोमीटर पानी से भरा हुआ पड़ा था. ग्रामीणों को इस तीन किलोमीटर पानी में चलकर शव यात्रा निकालनी पड़ी.

ग्रामीणों ने बताया कि शव यात्रा लाते समय रास्ते में दो से ढाई फीट ऊंचे पानी में होकर गुजरना पड़ा. पानी से होकर शव लेकर जा रहे परिजनों औरव ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार और प्रशासन पर अलग अलग क्यास लगा रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हालात का जायजा नहीं लिया
स्थानीय लोगों ने याद दिलाया कि इसी तरह पिछले शनिवार को भाटियों की ढाणी सामेरी भाखरी के जोगसिंह की शव यात्रा भी इसी पानी में होकर निकाली गई थी, तब भी प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन किसी अधिकारी ने मौके पर आकर हालात का जायजा नहीं लिया.

बड़ा आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा
स्थानीय लोग बुलदान सिंह भाटी, रूपाराम, गोपाल सिंह, ओमराम, मूलाराम, दुर्गाराम, लक्ष्मण सारण, दलपत सिंह, परबत सिंह, हुकमाराम और देवाराम ने कहा कि कई बार शिकायत और गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान नहीं किया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द पानी की निकासी, मार्ग की मरम्मत और स्थायी समाधान नहीं किया गया तो युवा वर्ग के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.


राहत एवं मदद की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि सामेरी भाखरी में सारणों की ढाणियों में बुजुर्ग बीमार और कुछ महिलाएं गर्भवती हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में भी पानी से होकर गुजरना पड़ेगा. स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले साल भी बारिश के समय चेराई, महादेव नगर सहित 10 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग तीन महीने तक पानी खेतों में पड़ा रहा था. इस साल भी संभावना है कि यह पानी लगभग दो से तीन महीने तक बना रहेगा, जिससे कीचड़ और गंदगी से बीमारियां फैल जाएगी. ग्रामीणों ने प्रशासन से तात्कालिक रूप से राहत एवं मदद की मांग की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news