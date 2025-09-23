जोधपुर में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया निरीक्षण

Jodhpur International Airport: राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज बना रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण किया. साथ ही जो काम में खामियां थी उनको लेकर के दिशा निर्देश भी दिए.

इस दौरान जोधपुर नवनिर्मित एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से करवाया जाएगा. मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध रहेगा मैं व्यक्तिगत जाकर भी उनसे मिलकर अनुरोध करूंगा और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे.

वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है. इस बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के मैं इतना कह सकता हूं कि संतुष्ट हूं जैसा सोचा था वैसा ही बन रहा है. साथ ही इसके साथ बाहर जो सामने नाला निकल रहा है उस नाले को भी हम कवर करेंगे.

साथ ही JDA और निगम को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं. हमने यह टारगेट किया था कि अक्टूबर के अंत तक इस एयरपोर्ट को शुरू करें, वह तय समय सीमा इसे पूरा कर रहे हैं. देश दो दिवाली मनाने के साथ ही जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि बचत उत्सव और दिवाली के आसपास ही अब जोधपुर के लोग तीसरी दिवाली मना रहे हैं.

जब इस एयरपोर्ट की शुरुआत होगी मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा शेड्यूल आया है. अब अक्टूबर के लगने के साथ ही 13 फ्लाइट शुरू हो जाएंगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ जो एयरक्राफ्ट आएंगे. वह यहां जोधपुर में तेल भरा जाएगा, जो वेट लगता है वह राजस्थान सरकार के अधीन आता है.

उसमें कमी की गई है इसको लेकर के मैं मुख्यमंत्री का आभार देता हूं और इसी को लेकर जोधपुर में एयर ट्रैफिक बढ़ेगा. मैं यह कह सकता हूं कि इस एयरपोर्ट टर्मिनल का मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उद्घाटन करें. साथ ही एलीवेटर रोड को लेकर के भी फाउंडेशन प्रधानमंत्री के हाथों से हो.

मैं व्यक्तिगत प्रधानमंत्री से मिलकर अनुरोध करूंगा और उन्हें आने का निमंत्रण दूंगा. मैं मानता हूं कि जोधपुर को इतनी बड़ी सौगात दी है और इसको लेकर के जोधपुर की जनता भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर है.