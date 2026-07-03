/PM मोदी के दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले- '12 साल का सपना होगा पूरा'

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित जोधपुर दौरे से पहले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलने पर एयरपोर्ट कार टैक्सी समिति ने भी केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन किया.

एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

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एयरपोर्ट कार टैक्सी समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान के नेतृत्व में गजेंद्र सिंह शेखावत का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया. इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला.

'4 जुलाई मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक दिन होगा'

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 4 जुलाई का दिन जोधपुर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगा. उन्होंने बताया कि वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जोधपुर के नए अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण होने जा रहा है. उनके अनुसार यह परियोजना क्षेत्र के विकास को नई गति देने का काम करेगी.

नया टर्मिनल बढ़ाएगा एयर कनेक्टिविटी

शेखावत ने कहा कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल केवल जोधपुर शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान एयरपोर्ट की तुलना में नए टर्मिनल की यात्री संभालने की क्षमता लगभग दस गुना अधिक होगी. इससे भविष्य में बढ़ती हवाई सेवाओं और यात्रियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा.

रिफाइनरी और एयरपोर्ट से बढ़ेगा विकास

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पचपदरा स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित होने के बाद क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी. उनका कहना था कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से निवेश, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे, जिससे पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

12 साल पुराने संकल्प का किया जिक्र

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि करीब 12 वर्ष पहले सांसद बनने के बाद उन्होंने जोधपुरवासियों से एयरपोर्ट विस्तार का वादा किया था. लंबे प्रयासों के बाद अब वह संकल्प पूरा होने जा रहा है. उन्होंने इसे जोधपुर की जनता के विश्वास और सहयोग की जीत बताया.

जोधपुर के विकास कार्यों का किया उल्लेख

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जोधपुर के बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव हुए हैं. शहर को नई सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की रिंग रोड, आधुनिक रेलवे स्टेशन, 42 नई लंबी दूरी की ट्रेनें, वंदे भारत एक्सप्रेस और एलिवेटेड रोड जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली हैं.

शेखावत ने कहा कि जोधपुर को जिस स्तर का विकास मिलना चाहिए था, वह अब लगातार हो रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल और पचपदरा रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे. साथ ही उन्होंने जोधपुर और पूरे मारवाड़ की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्षेत्र के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा.