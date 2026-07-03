Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /PM मोदी के दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले- '12 साल का सपना होगा पूरा'

PM मोदी के दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले- '12 साल का सपना होगा पूरा'

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे. उन्होंने कहा कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल और पचपदरा रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान के विकास, निवेश, पर्यटन और रोजगार को नई गति देंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 03, 2026, 01:21 PM|Updated: Jul 03, 2026, 01:21 PM
PM मोदी के दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले- '12 साल का सपना होगा पूरा'
Image Credit: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित जोधपुर दौरे से पहले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान एयरपोर्ट परिसर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलने पर एयरपोर्ट कार टैक्सी समिति ने भी केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन किया.

एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

Add Zee News as a Preferred Source

एयरपोर्ट कार टैक्सी समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान के नेतृत्व में गजेंद्र सिंह शेखावत का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया. इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला.

'4 जुलाई मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक दिन होगा'

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 4 जुलाई का दिन जोधपुर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगा. उन्होंने बताया कि वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जोधपुर के नए अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण होने जा रहा है. उनके अनुसार यह परियोजना क्षेत्र के विकास को नई गति देने का काम करेगी.

नया टर्मिनल बढ़ाएगा एयर कनेक्टिविटी

शेखावत ने कहा कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल केवल जोधपुर शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान एयरपोर्ट की तुलना में नए टर्मिनल की यात्री संभालने की क्षमता लगभग दस गुना अधिक होगी. इससे भविष्य में बढ़ती हवाई सेवाओं और यात्रियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा.

रिफाइनरी और एयरपोर्ट से बढ़ेगा विकास

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पचपदरा स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित होने के बाद क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी. उनका कहना था कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी से निवेश, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे, जिससे पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

12 साल पुराने संकल्प का किया जिक्र

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि करीब 12 वर्ष पहले सांसद बनने के बाद उन्होंने जोधपुरवासियों से एयरपोर्ट विस्तार का वादा किया था. लंबे प्रयासों के बाद अब वह संकल्प पूरा होने जा रहा है. उन्होंने इसे जोधपुर की जनता के विश्वास और सहयोग की जीत बताया.

जोधपुर के विकास कार्यों का किया उल्लेख

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जोधपुर के बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव हुए हैं. शहर को नई सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की रिंग रोड, आधुनिक रेलवे स्टेशन, 42 नई लंबी दूरी की ट्रेनें, वंदे भारत एक्सप्रेस और एलिवेटेड रोड जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली हैं.

शेखावत ने कहा कि जोधपुर को जिस स्तर का विकास मिलना चाहिए था, वह अब लगातार हो रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि नया एयरपोर्ट टर्मिनल और पचपदरा रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे. साथ ही उन्होंने जोधपुर और पूरे मारवाड़ की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्षेत्र के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

‘टॉफी राजनीति’ से बाहर नहीं निकल पाए राहुल गांधी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

Rajasthan Politics: दिल्ली में हुए हादसे के बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोजगार पर कही बड़ी बात

Gajendra Singh Shekhawat: 53 की उम्र में गजेंद्र सिंह शेखावत का दिखा अनोखा जज्बा, 12 हजार मीटर की ऊंचाई से लगाई छलांग

प्लान 2029 तैयार! Exclusive Interview में गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया आगे क्या करने वाली है मोदी सरकार

ट्रेंडिंग न्यूज़

Tonk News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छीन लिया 6 बहनों का इकलौता भाई, मन्नतों से था मांगा

राजस्थान में सोना-चांदी हुआ और महंगा, एक ही दिन में सोने में ₹2,890 तक की बड़ी छलांग, चांदी भी ₹5,000 उछली

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, राजस्थान में आंधी-बारिश का तांडव! कोटा में अतिभारी बारिश की चेतावनी

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

राजस्थान के लिए खुशियों का अंबार लाया मानसून, धमाकेदार बारिश के साथ हुई एंट्री

राजस्थान में ACB का डबल धमाका! कृषि अधिकारियों से लाखों की संदिग्ध नकदी, मैरिज रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार

जैसलमेर में 20 साल से बसे परिवारों पर चला बुलडोजर! पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने सरकार को घेरा

देर रात होटल में घुसा लेपर्ड, पालतू कुत्ते का किया शिकार, सूझबूझ से होटलकर्मी की बची जान, सुबह छोड़ दी नौकरी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

राजस्थान में ट्रांसफर पर CMO की सख्ती, मंत्रियों की लिस्ट भी बिना मंजूरी नहीं होगी जारी

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं में 1.13 करोड़ का ATM घोटाला, दो दिन में फरार हुए कर्मचारी

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

'10 लाख दो, वरना जान से मार देंगे'... वकील ने सुनाई अपहरण और टॉर्चर की खौफनाक कहानी

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, दरी में निकला जहरीले बिच्छुओं का ढेर

राजस्थान में अब हाईवे पर अतिक्रमण से लेकर एम्बुलेंस तक बदलेगा सिस्टम, जानिए वजह

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

चूरू के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, चोरी का आरोप

सांवलियाजी दर्शन जा रहे दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उतार दिया मौत के घाट

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

राजस्थान में मानसून की एंट्री, 25 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

एक्सप्रेसवे पर डाइवर्जन बना 8 मौत का कारण? ट्रेलर के यू-टर्न से टकराई बस, जांच मेंजुटे जयपुर रेंज आईजी

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

Rajasthan: स्थानीय चुनावों में 10 प्रतिशत सीटों पर EWS आरक्षण के लिए लामबंद हुए सवर्ण, राजनीतिक दलों की बढ़ी धड़कनें

TAGS:
jodhpur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी के दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले- '12 साल का सपना होगा पूरा'
jodhpur news
2
Rajasthan Gold Silver Price:
3
Rajasthan Crime
4
Jaipur news
5
Rajasthan Crime