/राजस्थान निकाय चुनाव में BJP की प्रचंड जीत का दावा, शेखावत ने EVM पर कांग्रेस को घेरा

Jodhpur News: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजस्थान के निकाय चुनाव, भाजपा के प्रशिक्षण शिविर, ईवीएम के मुद्दे के साथ-साथ BRICS सम्मेलन, आतंकवाद, टैरिफ और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर निशाना साधा और भारत की आर्थिक तथा कूटनीतिक स्थिति को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा

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राजस्थान में चल रहे निकाय चुनावों को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करेगी और करीब-करीब सभी निकायों में भाजपा के बोर्ड बनेंगे. शेखावत के इस बयान को निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर पार्टी के आत्मविश्वास के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रशिक्षण शिविर को बाड़ेबंदी कहना जनप्रतिनिधियों का अपमान

भाजपा के जनप्रतिनिधियों की कथित बाड़ेबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने इसे गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को बाड़ेबंदी कहना भाजपा के जनप्रतिनिधियों का अपमान है.

शेखावत ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की परंपरा रही है. प्रशिक्षण शिविर भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. इन शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को पार्टी की विचारधारा, रीति-नीति और भविष्य की जिम्मेदारियों से परिचित कराया जाता है.

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है. चुनावी व्यस्तता और लगातार भागदौड़ के बाद ऐसे शिविर उन्हें स्वस्थ और बेहतर माहौल में रहने का अवसर देते हैं. साथ ही पार्टी की कार्यप्रणाली को समझने और नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने में भी मदद मिलती है. इसलिए इसे बाड़ेबंदी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना

ईवीएम को लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस समय कई मुद्दे हैं और आने वाले समय में ईवीएम को लेकर भी चर्चा शुरू होगी. उनके मुताबिक आने वाले दिनों में कई दूसरे विषय भी सामने आएंगे. शेखावत के इस बयान से साफ है कि भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर पहले से ही राजनीतिक प्रतिक्रिया देने की तैयारी में है.

BRICS सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता को बताया उपलब्धि

BRICS सम्मेलन का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत की अध्यक्षता को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों का एकजुट होना भारत के लिए बड़ी सफलता है. शेखावत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने को भारत की बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से उठाए जा रहे प्रस्तावों और मुद्दों को जिस गंभीरता के साथ स्वीकार किया जा रहा है, वह वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव और प्रभुत्व को दर्शाता है.

टैरिफ को लेकर बोले, भारत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा

टैरिफ के मुद्दे पर BRICS देशों की चिंता को लेकर शेखावत ने कहा कि हर देश अपने नजरिए से टैरिफ को देख रहा है. उन्होंने टैरिफ के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है और अलग-अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA कर रहा है. उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का FTA हुआ है और ब्रिटेन के साथ भी FTA हो चुका है. वहीं अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है.

आर्थिक मोर्चे पर भारत के प्रदर्शन पर भरोसा

देश की आर्थिक स्थिति को लेकर शेखावत ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी और कई चुनौतियां मौजूद होने के बावजूद भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों और बनाई गई नीतियों को इसका परिणाम बताया.

उन्होंने कहा कि देश के एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है. सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला है. शेखावत ने भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रेट को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच यह देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाती है.