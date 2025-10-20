दिवाली पर बधाई देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया बिहार चुनाव की जीत का दावा

Jodhpur News: केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास पर है शेखावत ने अपने आवास पर आमजन से मुलाकात की और उनकी फरियादें सुनी. इस दौरान शेखावत ने पत्रकारों से बात करते हुए देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को हृदयपूर्वक दीपावली की शुभकामनाएं. यह दीपावली का पर्व आप सबके जीवन में नए प्रकाश का उदय करें.

इन दीपों की रोशनी में आप सभी के दुख संकट कष्ट सारे जल कर भस्म हो जाए. इस दीपावली पर हम यह संकल्प लें कि हम उन लोगों के घर में रोशनी लाने का प्रयास करेंगे. अपने प्रयास से अपने पुरुषार्थ से जिनके घर में आज भी अंधेरा है, बहुत सारी शुभकामनाएं.

जीएसटी स्लैब काम करने पर शेखावत ने कहा कि एक बार फिर से जीएसटी के स्लैब का कम करने से कंज्यूमर के सारे कंज्यूम आइटम पर जीएसटी कम करने से मार्केट में जबरदस्त उछाल दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 20 लाख करोड़ की सेल्स एडिशनल इस साल होगी. माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से निश्चित रूप से देश ने डबल दीपावली इस बार मनाई है.

फैसला होने के बाद से नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर मार्केट में बूम देखा है क्योंकि भारत में आज यह सारे गुड्स स्वदेश में निर्मित होते हैं. इसका कंप्लीट इफेक्ट इस पर पड़ा है यह जीएसटी को कम करना और बचत का विषय नहीं है. सेल्स बढ़ती है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और रोजगार बढ़ता है और इसका इफेक्ट बड़ा होता है.

बिहार चुनाव में जीत का किया दावा

बिहार चुनाव पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में और एनडीए का गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ विजय होने वाला है. बिहार में एनडीए की सरकार एक बार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने वाली है.