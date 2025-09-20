केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बयान पर किया तगड़ा पलटवार

Jodhpur News: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में अपने संसदीय क्षेत्र स्थित आवास पर जनसुनवाई की. इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जोधपुर जिला अध्यक्ष द्वारा आरएसएस और भाजपा पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में अभद्रता को बाबा साहब अंबेडकर ने भी लोकतंत्र में स्वच्छता की बात कही थी और इस तरह की भाषा का किसी तरह स्थान नहीं होने की बात कही.

महात्मा गांधी जी जिनके आदर्शों पर भी भारत के लोकतंत्र की नींव रखी गई. उन्होंने भी अपने जीवन में संयम और वाणी में संयम की बात कही थी. बाबा साहब और गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, उनको यह संस्कार वर्तमान में जो कांग्रेस के नेता है, उनसे मिले हैं. हम इसका भी प्रतिकार कर सकते हैं लेकिन इस तरह की मुद्दा का प्रतिकार करना चाहिए लेकिन कांग्रेस को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए. मैं कांग्रेस के नेता सुपारस भंडारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गलत को स्वीकार करते हुए क्षमा विरस्य से भूषण का उदाहरण दिया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी की जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एबीवीपी की जीत राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत है. विकसित भारत के संकल्प की जीत है. मैं सभी छात्र संघ के उम्मीदवारों को धन्यवाद देते हुए एबीवीपी के पूरे पैनल को बधाई देता हूं.

विद्या परिषद की छात्र संघ चुनाव में जीत इस बात का प्रतीक है कि बड़ी संख्या में जैन जी राष्ट्रवादी सोच विचारधारा के साथ में खड़ा है. राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले लोगों के साथ कर्मचारी करने के लिए तैयार है, ना की भ्रान्ति फैला करके संवैधानिक संस्था को कमजोर करके. चुनौती और प्रश्नचिन्ह खड़े करके देश को असमंजस में डालने वाले लोगों के साथ है यह परिणाम इस बात का परिचायक है कि देश की युवा पीढ़ी किसके साथ खड़ी है.

