नेपाल की घटना पर बोले-केंद्रीय मंत्री शेखावत, पड़ोसी देश से रिश्तों पर नहीं पड़ेगा असर

Jodhpur News: केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत अल्प प्रवास पर बुधवार को विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे. इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए नेपाल की घटना के बाद भारत के लोगों को सुरक्षित करने के सवाल पर कहा कि नेपाल में जो कुछ हुआ वो चिंता जनक है और जिन कारणों से हुआ वो और भी चिंताजनक है. नेपाल में रहने वाले भारतीय जो बहुत बड़ी संख्या में रहते है, वे सभी सुरक्षित है, उनके खिलाफ कोई हरकत या कोई घटना अभी तक संज्ञान में नहीं आई है.

जो पयर्टक नेपाल में थे, दर्शनार्थी थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर उस मार्ग पर थे, उन सभी से निरन्तर सम्पर्क हो रहा है. एयरमार्ग पर प्रोटेम लगा है, वहां किसी भी तरह का एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं हो रहा है. भारत सरकार लगातार दृष्टि बनाए हुए है. अगले दो चार घंटे में वहां पर एयरपोर्ट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा. वहां पर हमारे हवाई जहाज पहले से खड़ें हैं, जल्द ही उनको वहां से सुरक्षित लाया जाएगा.

इसके साथ ही सबसे सुरक्षित मार्ग सड़क मार्ग, जो इफेक्टिव, सुरक्षित और बेहतर जो रास्ता एहतियात के साथ अभी खुला है. अभी वहां पर हालात अच्छे नहीं हैं, तो ट्रेवल नहीं करें. अगले कुछ घंटे बाद सब स्थित नियंत्रण होने के बाद ही ट्रेवल करें. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पंजाब और हिमाचल व जम्मू की यात्रा करके दिल्ली में आते ही सारी व्यवस्थाओं पर बैठक हुई है.

नेपाल के साथ हमारे रोटी-बेटी का व्यवहार है, मित्र राष्ट्र है, दिल का रिश्ता है, जो हजारों साल पुराना है. ऐसे में रिश्तों में ना पहले ना अभी कोई फर्क पड़ेगा. नेपाल की घटना को लेकर कहा कि भारत पूरी तरह से सुरक्षित है. सौ प्रतिशत सुरक्षित है, कोई चिंता नहीं करें. भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत आंतरिक रूप से सुरक्षित है. ना केवल सुरक्षित है बल्कि ऐसी परिस्थिति में जवाब देने के लिए सशक्त व समर्पित है.

लोकतांत्रिक रूप से भारत में ऐसी भावना है कि भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती है. उप राष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट खारिज होने के सवाल पर कहा कि निश्चित रूप से चिंता का विषय है, निश्चित रूप से दुख का विषय है, अभी यह तय नहीं हुआ है कि किसका खारिज हुआ है, लेकिन यह दुख का विषय है.

उप राष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि कल दिल्ली में वोट कास्ट करके निकला था तब मैंने वहा पर कहा था कि राहुल गांधी व सुदर्शन रेड्डी उन दोनों ने ही अर्न्तआत्मा की आवाज पर वोट देने का आव्हान किया तब मैंने कहा था कि अगर अर्न्तआत्मा की आवाज से वोट देने का आव्हान किया गया है, तो निश्चित रूप से सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का जितना मत है, उससे भी 20-25 वोट एक्सट्रा मिलेगा.

यदि कोई अर्न्तआत्मा से वोट करेगा, तो भारत के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए और सीपी राधाकृष्णन के व्यक्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए जितनी संख्या हमारी है, उससे ज्यादा वोट मिलेंगे. जहां तक बैलेट पर प्रश्न खड़ा करने का सवाल है, तो जो कल तक ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते थे, वो आज अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हुए वो बैलेट पर प्रश्न खड़ा करेंगे.



