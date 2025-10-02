सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि बच्चों संग पहुंचीं जोधपुर, जेल में मुलाकात की संभावना!

Jodhpur News: पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाखी समाजसेवी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक के जोधपुर पहुंचने की सूचना ने शहर में हलचल मचा दी है. बताया जा रहा है कि गीतांजलि अपने बच्चों के साथ सड़क मार्ग से जोधपुर आई हैं और गुरुवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में अपने पति से मुलाकात का प्रयास कर सकती हैं. सोनम वांगचुक, जो लद्दाख की पर्यावरण और शिक्षा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें जोधपुर जेल में स्थानांतरित किया गया. उनकी गिरफ्तारी के बाद से देशभर में समर्थन और विरोध की लहरें उठ रही हैं.

सिर्फ सोनम ने मिलना नहीं है मकसद…

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गीतांजलि की जोधपुर यात्रा का उद्देश्य न केवल अपने पति से मिलना है, बल्कि उनके आंदोलन को और मजबूती देना भी है. सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद जोधपुर में उनके समर्थकों ने शांति सभा, धरना और ज्ञापन सौंपने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. गुरुवार को जोधपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा सेंट्रल जेल के पास एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है, जिसमें वांगचुक की रिहाई और उनकी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा.

जोधपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जोधपुर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. गीतांजलि की यात्रा को देखते हुए जेल प्रशासन भी मुलाकात की प्रक्रिया को लेकर सतर्क है. स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन न केवल वांगचुक के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास है, बल्कि लद्दाख के लोगों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भी माध्यम है. सोशल मीडिया पर #FreeSonamWangchuk ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं.

आवाज दबाने की है कोशिश!

वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी पर्यावरण और क्षेत्रीय अधिकारों के लिए लड़ने वालों की आवाज दबाने की कोशिश है. दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में कार्रवाई की जा रही है. गीतांजलि की जोधपुर यात्रा और समर्थकों के प्रदर्शन ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर और चर्चा में ला दिया है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या गीतांजलि की मुलाकात और धरना इस आंदोलन को नई दिशा देगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-